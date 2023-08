Besseres Netz: Anbieter baut 53-Meter-Turm

Von: Sarah Lorencic

Im Inselwald wurde jüngst mit dem Bau eines 40 Meter hohen Sendemasten begonnen. Die Bauarbeiten sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein. © Lorencic

Weniger weiße Flecken, dafür mehr Sendemasten vor allem im ländlichen Bereich. Eine Nachricht, die viele freuen dürfte.

Meinerzhagen – Mitten im Grünen wird er stehen. Ein 53 Meter hoher Mobilfunkmast wird nördlich von Unterworbscheid errichtet. Über das Bauvorhaben unterrichte Fachbereichsleiter Friedrich Rothaar im Bauausschuss das Gremium, das einstimmig dafür stimmte.

Jan Blume (CDU) sprach ein bereits begonnenes Bauprojekt im Inselwald an und wollte wissen, ob es sich in dem Waldabschnitt am Ende des Philosophenweges ebenfalls um solch einen Funkmast handelt. Ein Podest stehe schon. Im Ausschuss aber konnte Friedrich Rothaar diese Frage auf die Schnelle nicht beantworten.

Dank dieses Turms gibt es 5G: Blickt man von der Mobilfunkmast-Baustelle im Inselwald in die Ferne, sieht man, was Ende des Jahres auch hier stehen wird. Ein 40 Meter hoher Sendemast soll nahe dem Philosophenweg für besseren Empfang sorgen. © Lorencic, Sarah

Wie eine Nachfrage bei der Telekom ergeben hat, baut im Inselwald das Unternehmen Deutsche Funkturm im Auftrag des Telekommunikationsunternehmens einen Mobilfunkmast, der 40 Meter hoch werden wird. „Hier haben die Bauarbeiten jüngst begonnen und wir werden den Mobilfunkmast bis Ende des Jahres aufgebaut haben“, sagt der Pressesprecher des ausführenden Unternehmens, Benedikt Albers. Mit Abschluss der Baumaßnahme sende der Mast jedoch noch nicht. Erst müssten noch nachgelagerte Arbeiten wie die Anbindung mit Daten und Strom sowie die Integration ins umliegende Mobilfunknetz erfolgen, erklärt der Unternehmenssprecher weiter. „Das wird im Laufe des nächsten Jahres passieren, sodass ab dann die Mobilfunkverbindung in Meinerzhagen und Umgebung sowie dem Abschnitt der A45 verbessert wird.“

Wie der Telekom-Sprecher Maik Exner im Juni erklärte, steige durch den Ausbau die Mobilfunk-Abdeckung in der Fläche und es stehe insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich. Die Standorte in Lüdenscheid, Meinerzhagen und Iserlohn dienen zudem der Versorgung entlang der Autobahn A45. „Der Bedarf an Bandbreite nimmt ständig zu – rund 30 Prozent pro Jahr. Deshalb machen wir beim Mobilfunkausbau weiter Tempo“, erklärt Maik Exner von der Telekom.

Von Planung bis Bau vergehen zwei Jahre

Seitens des Unternehmens Deutsche Funkturm heißt es mit Blick in die Zukunft, dass ein weiterer Mobilfunkmast nahe Hervel, zwischen Neuemühle und Rollsiepen, also nahe der Stadtgrenze zu Herscheid geplant ist. Dieser werde rund 50 Meter hoch sein. „Hier stehen wir noch sehr am Anfang der Planung und werden den Mast wahrscheinlich erst im Herbst 2025 bauen. Es dauert in Deutschland etwa zwei Jahre, bis ein neuer Mobilfunkmast gebaut wird und in Betrieb geht.“ Das Projekt im Inselwald wurde, wie Friedrich Rothaar im Nachgang auf Anfrage unserer Redaktion sagt, dem Ausschuss im Dezember 2021 vorgestellt.

Hinter dem im Ausschuss genannten neuen Bauprojekt nördlich von Unterworbscheid steht der Funkmastbetreiber Vantage Towers, der zur Vodafone-Gruppe gehört. Eine Statistik der Bundesnetzagentur zeigt, dass nur 17 Prozent der Standorte von nur einer Mobilfunkanlage genutzt werden, 30 Prozent hingegen von sechs oder mehr Anlagen. Eine Pflicht zur Mehrfachnutzung gibt es nicht, ein neuer Standort kostet aber mehrere Hunderttausend Euro, sodass lieber gemietet als gebaut wird. Zu den beiden neuen Funkmasten der Telekom sagt der Pressesprecher Benedikt Albers: „In erster Linie werden Telekom-Kunden von unserem Mast profitieren, wir bieten unseren Standort aber auch allen anderen Mobilfunkanbietern an, sodass keine zusätzlichen Masten errichtet werden müssen.“