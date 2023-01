Berufskollegs im MK stellen sich im Volmetal vor

Teilen

In der Aula der Sekundarschule findet ein Infoabend statt. © Benninghaus, Simone

Das Berufskolleg für Technik des Märkischen Kreises lädt für kommenden Mittwoch, 11. Januar, zu einem Informationsabend ein. Dieser richtet sich an alle interessierten Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern im gesamten Volmetal.

Volmetal – Mit dem Übergang von der neunten in die zehnte Klasse beginnt für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I das spannendste Kapitel ihrer Berufsorientierung: Nun gilt es, eine wichtige Entscheidung über den weiteren Bildungsweg zu treffen. Wer den mittleren Abschluss (die Fachoberschulreife mit oder ohne Qualifikationsvermerk) erwirbt, kann an einem Berufskolleg aus einer Vielzahl von vollzeitschulischen Bildungsgängen das für ihn passende Angebot auswählen. Die Verbindung von angestrebtem Schulabschluss und beruflicher Qualifikation in einem Berufsfeld oder einer Fachrichtung eröffne eine Bandbreite von Möglichkeiten, wie es vom Berufskolleg heißt.

Vielfalt braucht Beratung

Doch diese Vielfalt brauche Beratung – und die erfolgt in Kooperation mit der Humboldtschule in Halver, der Primusschule in Schalksmühle, der Sekundarschule in Meinerzhagen und der Gesamtschule in Kierspe.



Marcus Kretschmer und Alexander Radday vom Berufskolleg für Technik in Lüdenscheid werden im Januar über die fachlichen Schwerpunkte und Schulformen der Berufskollegs informieren. Dazu gehören das Berufskolleg für Technik und das Gertrud-Bäumer-Berufskolleg in Lüdenscheid sowie das Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg in Halver-Ostendorf. „Die Bildungsgänge der Berufskollegs haben sich als ein attraktives Angebot in der Bildungslandschaft unserer Region etabliert“, heißt es dabei im Vorfeld.



Diese Veranstaltung findet am kommenden Mittwoch, 11. Januar, um 18.30 Uhr in der Aula der Sekundarschule in Meinerzhagen, Schulzentrum Rothenstein, statt. Alle Eltern sowie Schüler aus dem gesamten Volmetal sind zu diesem Info-Abend willkommen.