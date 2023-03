Bereit für die Frühlingsparty in Rinkscheid

Die Rinkscheider Schützen freuen sich auf ihre Frühlingsparty. © Privat

Zu einem typischen Frühling in Rinkscheid gehört die traditionelle Frühlingsparty, zu der der Schützenverein nach vier Jahren Corona-Zwangspause in diesem Jahr wieder einlädt. Die Plakate hängen, die Rinkscheider sind bereit für ihre Veranstaltung.

Rinkscheid – Für März 2020 war die Party zum letzten Mal geplant, konnte dann aber wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Die Unsicherheit sei damals groß gewesen, erinnert Frank Valenthorn, Geschäftsführer des Rinkscheider Schützenvereins. Umso mehr freuen sich die Verantwortlichen des Schützenvereins, dass in diesem Jahr nun endlich wieder gefeiert werden kann.

Party in der Mehrzweckhalle

Die Frühlingsparty, die am Samstag, 18. März, in der Mehrzweckhalle steigt, soll an die Veranstaltungen der Vergangenheit anknüpfen. „Wir möchten mit guter Live-Musik für Spaß und gute Laune sorgen“, blickt Frank Valenthorn mit den Aktiven des Vereins einem unterhaltsamen Abend entgegen.



Live-Feeling der Extraklasse

Beginn der Party ist um 19.30 Uhr. Um 21 Uhr wird die Band Schroeder auf der Bühne stehen. Sie verspricht „Entertainment und ein einhundertprozentiges Live-Feeling der Extraklasse“. Das Repertoire reicht von Pop, Soul, Rock, Dance über die 80er, Neue Deutsche Welle, 90er und die Top 40.



Die Rinkscheider Schützen freuen sich auf einen langen Partyabend, bei dem der Frühling musikalisch empfangen werden soll. „Für Speis und Trank ist in bewährter Manier gesorgt.“



Eintritt und Vorverkauf

Der Eintritt zur Frühlingsparty kostet 10 Euro. Karten sind im Vorverkauf im Gasthof Hültekanne in Valbert und bei der Firma Andreas Schäfer in Hösinghausen erhältlich. Es wird darauf hingewiesen, dass Karten aus dem Jahr 2020 ihre Gültigkeit behalten.