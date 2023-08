„Zwischen den Festen“: Löher Schützen halten an Tradition fest

Von: Birgitta Negel-Täuber

Sorgte auf und vor der Bühne für Stimmung: die Band Strum Out. © Negel-Täuber, Birgitta

Traditionell findet das Sommerfest des Schützenzugs Löh zwischen den Schützenfesten statt.

Meinerzhagen – Zwischen zwei Schützenfesten lädt der Schützenzug Löh zum Sommerfest ein, so will es die Tradition. Das fand diesmal auf dem Gelände der Firma Bernhardt & Schulte an der Oststraße statt und war ein kleines Jubiläum, denn der Schützenzug feierte sein 40-jähriges Bestehen. Dazu wollte man sich etwas Besonderes gönnen und buchte erstmals Live-Musik. Strum Out mit den Frontsängern Patrizia Camassa und Tim Gijbels, Daniel Halbe am Schlagzeug, Alexander Ishkhanov an der Gitarre und Mike Jordan am Bass hatten vermutlich die meisten Gäste schon mal erlebt. Die Cover-Band bot ein weitgefächertes Repertoire quer durch alle Genres von Rock bis Pop; die Gäste durften Wünsche äußern.

Die Stimmung war gut – auch am Bierwagen. © Negel-Täuber, Birgitta

Das Wetter war gut, die Stimmung ebenfalls und mit kühler Flüssignahrung samt einem kleinen Speisenangebot war alles vorhanden, was eine gelungene Sommerparty ausmacht. Für die Bewirtung sorgten natürlich die Schützen, leicht erkennbar an ihren blauen Kitteln mit Halstuch und Mütze. Besuch von Schützen aus der Nachbarstadt Kierspe war auch gekommen, vor allem aber Familienmitglieder, Freunde und Ehemalige, die es inzwischen an Wohnorte außerhalb von Meinerzhagen verschlagen hat. Sie alle konnten T-Shirts mit dem Emblem des Schützenzuges käuflich erwerben.

Beim Ratespiel fragte Vorsitzender Jörg Kleiber (links) nach der Zahl der Kronkorken. © Negel-Täuber

Ein Ratespiel gab es ebenfalls: Der 1. Vorsitzende Jörg Kleiber hatte dazu eine durchsichtige Plastikkiste mit Kronkorken gefüllt. Die hatte er teils selbst gesammelt, teils von Freunden und Bekannten geschenkt bekommen. Zählen musste er sie allerdings selber und war damit vermutlich längere Zeit beschäftigt – es waren exakt 15 885 Kronkorken. Die genaue Zahl verriet er aber erst später am Abend, bis dahin sollten die Gäste raten. Die beteiligten sich rege und lagen dabei teilweise gewaltig daneben.

Ein Teilnehmer bewies ein gutes Auge und wich um lediglich 25 Kronkorken ab. Dafür gab es eine Vollschützenkarte für das Schützenfest 2024.