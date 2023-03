Beliebter Buchladen im MK vor dem Umbruch: Inhaber sucht Nachfolger

Von: Frank Zacharias

Leidenschaft für gute Literatur: Wolfgang Schmitz hat das Geschäft seines Vaters vor 39 Jahren übernommen. Nun sucht er einen Nachfolger. © J. Salzmann

Es geschieht derzeit viel in der Meinerzhagener Geschäftswelt, keine Frage. Dass er aber sein Geschäft bald schließen würde – das war Wolfgang Schmitz neu. Meldungen über das bevorstehende Aus der Buchhandlung Schmitz will er so nicht stehen lassen.

Meinerzhagen – „Das ist gerade gar kein Thema“, sagt er. Viel zu groß ist seine Leidenschaft für die Literatur und Kultur, als dass er die Tür zu seinem Geschäft in der Fußgängerzone Zur Alten Post von heute auf morgen einfach schließen würde. Und doch ist er auf der Suche nach einem Nachfolger – oder einer Nachfolgerin.

„Ich bin durchaus in einer Lebensphase, in der man über den Ruhestand nachdenken darf“, sagt Wolfgang Schmitz, der in diesem Jahr 70 Jahre alt wird. Dass er dennoch täglich im Geschäft steht, um Literatur zu verkaufen, ist eben dieser großen Liebe zum Buchhandel zu verdanken „und hat nicht etwa finanzielle Gründe“, wie er betont. „Ich bin ein arbeitender Rentner aus Überzeugung“, sagt Schmitz.

„Ich möchte noch etwas vom Ruhestand haben“

Irgendwann ist es aber eben doch an der Zeit, die Nachfolge zu regeln. „Ich möchte noch etwas vom Ruhestand haben“, sagt der Buchhändler, der in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein KuK zahlreiche Lesungen in Meinerzhagen organisiert hat und das auch als Ruheständler gerne weiter tun würde, wie er sagt. „Aber daneben würde ich auch gerne kulturelle Veranstaltungen außerhalb Meinerzhagens besuchen. Museen, Theater, Konzerte.“ Langweilig würde es ihm nicht werden, davon ist Wolfgang Schmitz überzeugt.

Nachfolgesuche in Branchenmagazin

Und doch würde er sein Geschäft, das er 1984 von seinem Vater übernommen hat, für diese ganz persönlichen Zukunftspläne nicht einfach aufgeben, ohne dessen Zukunft geregelt zu haben. Am 15. März erscheint im Branchenmagazin für den Buchhandel eine Anzeige, in der die Geschäftsübernahme angeboten wird. Der oder die Nachfolger(in) dürfe sich nicht nur auf 160 Quadratmeter zuzüglich Nebenräumen freuen, sondern auch auf „einen Betrieb, der solide geführt wurde und auf stabilen Beinen steht“, wie Schmitz sagt. Eine Buchhandlung in einer Stadt wie Meinerzhagen ermögliche immer noch „eine gute Existenz“.

Und nach einem Gespräch mit einem Vertreter des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels NRW sei er optimistisch: „Dort sieht man Chancen – sowohl für Quereinsteiger als auch für Leute vom Fach.“

Fachliche Beratung als Pfund des lokalen Buchhandels

Ein Mann vom Fach ist auch Wolfgang Schmitz. Er studierte Literaturwissenschaften und Geschichte und schloss dem Studium noch eine Ausbildung zum Buchhändler an. Kunden bei der Buchauswahl zu beraten, ihnen die Möglichkeit zu bieten, die Werke vor Ort zunächst in die Hand zu nehmen, ehe man sie kauft – „das kann Amazon nicht bieten“, sagt Schmitz. Und den Service wissen nicht nur Meinerzhagener zu schätzen, sondern auch Kunden aus Gummersbach oder Lüdenscheid. „Sogar aus Kürten habe ich einen Kunden, der englische Bücher kauft, die wir ihm besorgen können“, so Wolfgang Schmitz, der aber auch jenen Buchkäufern etwas bietet, die lieber aus der Ferne bestellen. „Unser Onlinehandel ist beliebt und zählt laut unserem Großhändler zu den Top-5 in der Region.“

Potenziellen Nachfolgern möchte der Meinerzhagener Buchhändler also sagen: Sein Geschäft steht auf einem stabilen Fundament – und die Branche zieht immer wieder Menschen an, die „das Faszinosum Buchhandel“ erleben und selber gestalten wollen. So wie in Schmitz' Dependance in Königswinter: Dort hat seine Schwester bereits eine Betriebswirtin als Nachfolgerin gefunden, die sogar ihren gut dotierten Job bei der Telekom für den Buchhandel aufgibt. „Das gibt mir die Hoffnung, auch für Meinerzhagen jemanden zu finden“, sagt Schmitz, der eines noch einmal betont: „Wir schließen nicht!“