Reiter-Treffen vor der Listerhalle

Die besten Bedingungen für das Reitertreffen fanden Aliena, Larissa und Catja mit ihren Pferden in Hunswinkel vor.

Hunswinkel - Aliena, Larissa und Catja striegelten ihre Pferde Nugget, Happy und Magic und legten ihnen das Zaumzeug an. Sie freuten sich auf ihren gemeinsamen Ritt durch das Gelände.

Die drei jungen Frauen waren aus der Nähe von Lieberhausen nach Hunswinkel gekommen und sie konnten es kaum erwarten, dass sie von einem Helfer auf den Weg geschickt wurden. Denn in Abständen von zehn bis 15 Minuten wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Geländeritt von Helfern über die Straße und auf die ausgezeichneten Reitwege geleitet.

Ein interessanter und abwechslungsreicher Ritt erwartete die Reiterinnen und Reiter, die sich auf Einladung des Reit- und Fahrvereins Listertal zu diesem Reitertreffen vor der Listerhalle einfanden. Bei bestem Wetter kamen im Laufe des Vormittags 81 Reiterinnen und Reiter aus allen Teilen des Landes nach Hunswinkel, um von dort mit ihren Pferden an diesem beliebten Reiter-Event teilzunehmen.

Bereits seit 20 Jahren veranstaltet der Reitverein dieses Treffen. „Es ist eine schöne Gelegenheit für die Reiterinnen und Reiter, einen Tag mit ihren Pferden zu verbringen“, sagte der Organisator Diethard Jungermann, Geschäftsführer des Vereins, der sich gemeinem mit der 1. Vorsitzenden Isabell Malytczuk über die große Resonanz freute.

Einzeln oder in kleinen Gruppen machten sich die Reiter und Reiterinnen auf zu einem Orientierungsritt durch die herrliche Landschaft. Daran konnten versierte Reiter, aber auch solche, die noch über keine so große Reiterfahrung verfügten, bedenkenlos teilnehmen, so die Veranstalter. Für die Strecken, die zwischen zwölf und 16 Kilometer lang waren, brauchten die Teilnehmer dreieinhalb bis vier Stunden. Sie wurden nach Karte abgeritten. Unterwegs fanden bereits einige kleine Prüfungen statt.

Orientieren konnten sich die Reiter an sogenannten „stummen Wächtern“, Zahlen oder Buchstaben, die an Bäumen angebracht waren und die auf den Verlauf der Strecke hinwiesen. Im Anschluss an den Ausritt musste von den Reiterinnen und Reiter ein Abschlussparcours bewältigt werden. Hier gab es für Geschicklichkeit und Gehorsam entsprechende Punkte. Jeder Teilnehmer erhielt bei der Siegerehrung ein Geschenk. Die Sieger wurden mit Pokalen belohnt.

Zum Abschluss des Tages kamen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer Party zusammen und genossen das gesellige Beisammensein.