Dieser heiße Hai schwimmt in Suppen

Ein echtes Original: Dieser Hai schwimmt nicht im Meer, sondern in der Suppe. Thomas Nölling hat sie alle.

Meinerzhagen – Erbsensuppe, Linsensuppe, Ofensuppe, Käsesuppe, Chilisuppe und Pizzasuppe zum Beispiel. Nicht alle auf einmal, aber immer vier bis fünf zur Auswahl am Markttag. Zwischen den großen Suppentöpfen brutzeln zusätzlich noch Würstchen auf dem Grill – für alle, die mehr zum Beißen haben wollen. Currywurst, Krakauer oder die klassische Bratwurst im Brötchen gibt es bei „Zum heißen Hai“ auch. Und wenn noch keine Bock- oder Mettwurst in der Suppe verarbeitet ist, gibt es auch ein Würstchen dieser Art noch in die Schüssel oben drauf.

Mit den Suppen bietet der Meinerzhagener etwas an, was es nicht so häufig gibt. Das ist ihm selbst auch aufgefallen, so dass er überhaupt den Entschluss fasste, sich auf Märkte zu stellen. Seit gut 20 Jahren ist der 51-Jährige selbstständig und hat dafür seinen Job im Einzelhandel geschmissen. Damals noch mit seiner Partnerin im Suppenwagen, steht er mittlerweile alleine zwischen Töpfen und Grill. Selbst und ständig, das ist bei Thomas Nölling Programm. Dienstags bis freitags steht er auf den Märkten in Attendorn, Gummersbach und Meinerzhagen. Von Montag bis Donnerstag steht er dafür abends an den Töpfen. Einkaufen, schnibbeln, kochen – bis die Eintöpfe unverkennbar gut schmecken.

Wenn er nicht gerade herzhafte Suppen zubereitet, ist er hobbymäßig noch Imker. Aber wenn er ehrlich ist, bleibt wenig Zeit für Hobbys. Aber das ist in Ordnung. Um 9.30 Uhr gehen an Markttagen die Klappen beim Hai hoch und die ersten Würstchen werden gegrillt. Viel früher lohnt sich ein Verkauf noch nicht, richtig los es geht es gegen Mittag. Dann ist die Schlange lang auf dem Otto-Fuchs-Platz. Meinerzhagen ist ein Heimspiel für Nölling. Hier kennt er fast jeden Kunden und ihn kennt man auch. Die Stammgäste müssen gar nichts sagen, der Suppenkoch weiß schon Bescheid, wenn er sie sieht. Jürgen Kühn kommt freitags immer aus Kierspe auf den Meinerzhagener Wochenmarkt. Mit dabei hat er immer eine Thermo-Schüssel, die ihm Thomas Nölling jeweils mit Erbsensuppe auffüllt. Die isst er einfach gerne, sagt er. Auf die Frage, ob er sie nicht auch selber mal kochen wolle, lacht er nur. „Lieber nicht!“

Die meisten Suppen beim „heißen Hai“ sind klassische Partysuppen. Man kennt sie von Feiern und Veranstaltungen – bei ihm aber gibt es immer etwas zu Feiern und die „Gäste“ haben keine Mühe damit. Gerade Senioren sind es, die bei Thomas Nölling gerne eine gute Erbsen- oder Linsensuppe mit nach Hause nehmen. Oft lohnt es sich nicht mehr zu kochen für eine Person zu Hause, wie sie erzählen. Und am Markttag bleibt bei vielen Meinerzhagenern die Küche kalt.

Der Name „Zum heißen Hai“ leitet sich übrigens von Thomas Nöllings Spitznamen ab, den ihm ein Freund einst gab. Und „Grillimbiss bei Thomas“ oder ähnliches, erzählt der 51-Jährige, gebe es so viele. Er wollte sich damals mit seinem Namen abheben und so kam er auf den „heißen Hai“. In Anlehnung an Restaurants kam das „Zum“ noch davor – denn hier gibt es kein Fast Food, sondern frisch gekochte Suppen. Und das wissen die Kunden zu schätzen, probieren auch gerne die neuen Sorten aus. Manchmal geben sie Thomas Nölling auch auch Tipps. Nur „vegetarisch wird gar nicht nachgefragt“, sagt der Meinerzhagener. Hier kommt immer ein Würstchen mit rein.