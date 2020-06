Der Sommer kommt, die Freibäder öffnen

Freibäder Oststraße und Valbert ab Mittwoch geöffnet

+ © R. Wirth Auch das Bad an der Oststraße öffnet am Mittwoch - unter strengen Auflagen. Der Besuch muss vorher angemeldet werden. © R. Wirth

Meinerzhagen – Das Konzept steht, jetzt geht es schnell: Am Mittwoch öffnen die Freibäder an der Meinerzhagener Oststraße und in Valbert ihre Pforten, rechtzeitig mit Beginn der heißen Tage.