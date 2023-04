Beichte: „Nur Mord hatte ich noch nicht“

Von: Sarah Lorencic

Beichtstühle in Kirchen werden heutzutage immer seltener genutzt. In Meinerzhagen gibt zum Beispiel gar keinen, dafür einen Beichtraum, der aber nur noch eine Abstellkammer ist. © Fredrik Von Erichsen/dpa

Für Gläubige ist es jetzt die beste Zeit, Buße zu tun. Ein Gespräch mit einem Pfarrer zeigt, was Menschen beichten - oder auch nicht.

Meinerzhagen – Das Wort Sünde kommt von „sondern“, sich absondern, sich entfremden. Weg von Gott, weg auch von sich selbst, sagt die Katholische Kirche. Die Osterzeit ist eigentlich ein guter Zeitpunkt für Katholiken, Buße zu tun. Einmal im Jahr sind Katholiken eigentlich dazu verpflichtet zu beichten. Für Pfarrer Peter Kroschewski sind die Tage rund um Ostern ein guter Zeitpunkt, denn es geht um die Auferstehung Jesu, um neues Leben. Und bei der Beichte geht es auch um den Start in ein neues Leben, in ein neues Ich – im besten Fall mit Gott. Aber in Meinerzhagen wird wohl niemand mehr zur Beichte kommen in dieser Woche, meint Peter Kroschewski. Wenn doch: Jeder ist willkommen.



Kroschewski erinnert sich noch an seine früheren Zeiten als Kaplan im Ruhrgebiet. Dort wurden ganze Zeiträume für Beichten zur Verfügung gestellt. Die meist zwei Stunden wurden von so vielen Menschen genutzt, dass sich Schlangen bildeten. Aber dieses Bild vor und in katholischen Kirchen gehört zur Vergangenheit, das weiß auch Kroschewski. In Meinerzhagen ohnehin, weil Katholiken mit 20 Prozent eher in einer Diaspora lebten.



Bänke in der Kirche leer, dafür nur noch Gläubige

Doch auch anderswo sind die Beichtstühle und -räume meist leer. Dass der äußere Druck fehlt, sieht der Pfarrer mitunter als Grund dafür, dass nicht mehr so viele Menschen beichten kommen und dass in den Kirchen auch die Bänke leerer geworden sind. Es kommen nur noch die Menschen, die wirklich gläubig sind, sagt Peter Kroschewski. Er habe vielleicht keine volle Kirche, aber dafür Leute, die voll dabei sind, wie er sagt. Und das findet er gut und versucht, die Entwicklung auch positiv zu sehen. In seinen Jahren in Meinerzhagen, die an Pfingsten enden werden (wir berichteten), konnte er die Bänke in der Kirche St. Marien zumindest etwas mehr füllen. Von anfangs rund 40 Kirchenbesuchern stieg die Anzahl auf rund 70.



Auch gläubigen Kirchengängern kostet eine Beichte viel Überwindung. Sie müssen den Priester ansprechen und ihm gegenüber sehr offen sein. Und zu allererst bedarf es der Einsicht der Sünde und des Willens, etwas zu ändern. Eine Beichte, sagt Kroschewski, kann ein Neuanfang sein. Wer die Beichte wagt, könne nur gewinnen.



Bußgottesdienst: Zur Beichte kam niemand

Vor zwei Wochen veranstaltete Kroschewski einen Bußgottesdienst in der Kirche St. Marien, die die Katholische Kirche vor allem in der Adventszeit oder Fastenzeit anbietet. Sie dienen der Vorbereitung auf das Bußsakrament, ersetzen die Beichte aber nicht. In Anspruch nahm die Möglichkeit der Beichte im Anschluss niemand, gekommen waren rund 20 Personen.



Bei der Kommunion sind Beichten Pflicht. Und deshalb haben auch alle derzeitigen Kommunionskinder aus der Gemeinde ihre erste Beichte abgelegt. In einen Beichtstuhl musste niemand, den gibt es auch gar nicht in Meinerzhagen. Wohl aber einen Beichtraum – der ist aber nur noch ein Abstellraum, wie Kroschewski erzählt und lacht. Er setzt sich ohnehin viel lieber in die Kirche. In einen kleinen geschlossenen Raum würde er mit Kindern nie mehr gehen, weil die jüngste Vergangenheit der Katholischen Kirche das nicht mehr zulasse. Stattdessen setzt sich Kroschewski lieber in den offenen, großen Raum.



„Jeder hat etwas zu beichten“

Manche hatten nichts zu beichten, wie es oft bei Kindern der Fall sei, sagt der Pfarrer. „Das ist natürlich Quatsch, jeder hat etwas zu beichten.“ Der Mensch sei ein Sünder, sei hin- und hergerissen zwischen dem Guten und dem Bösen – immer, sagt Kroschewski. Es fängt mit schlechten Gedanken an (» INFOKASTEN). „Aber Schuld ist sehr individuell“, erklärt Peter Kroschewski. Sie sei für jeden etwas anderes und in einer Gesellschaft, in der es immer mehr um einen selbst als um andere geht, hat sich das Maß der Schuld geändert. Und so gibt es unter allen Beichten, die Kroschewski in seinem Amt in der Kirche gehört hat, alles an Themen. Konkret wird er nicht, das verbietet das Beichtgeheimnis. „Aber ich habe alles gehört“, sagt er, „nur Mord hatte ich noch nicht“. Auch wenn er Pastoralpsychologie als Fach im Studium hatte, sind für ihn die vielen Geschichten manchmal sehr belastend. Was er auch hört – zur Polizei, zum Jugendamt oder zu Ärzten gehen, das darf er nicht. Was ihm erzählt wird, behält er für sich. Dennoch ist Beichte kein Ersatz. Man ist auch nach der Beichte für seine Tat und ihre Folgen verantwortlich. Nur mit Gott ist die Person versöhnt. Bis auf wenige Ausnahmen: Der Katechismus der Katholischen Kirche hält zum Thema Exkommunikation Folgendes fest: „Bestimmte besonders schwere Sünden werden mit der Exkommunikation, der strengsten Kirchenstrafe, belegt. Zu diesen Sünden gehört die Abtreibung genauso wie der Glaubensabfall.



Im Gesetzbuch der römisch-katholischen Kirche, dem Codex Iuris Canonici (CIC), sind auch Strafausnahmen geregelt. So bleiben beispielsweise diejenigen straffrei, die unter 16 Jahre alt sind oder aus Notwehr gehandelt haben. Mit Blick auf die steigende Jugendkriminalität



Abtreibung: Sonderregelung in Deutschland

Der Ausschluss aus der Gemeinschaft ist aber nicht endgültig, sondern kann zurückgenommen werden. Es gibt jedoch auch Fälle, bei denen die Aufhebung der Exkommunikation ausschließlich dem Apostolischen Stuhl vorbehalten ist. Eine Ausnahme bildet in den deutschen Diözesen der Strafbestand der Abtreibung: Die Bischöfe haben beschlossen, dass im Falle einer Abtreibung jeder Pfarrer die Absolution erteilen kann – und das Ganze nicht erst an den Bischof verwiesen werden muss.



Nach einer Beichte mit jemandem, der nicht urteilt, fühlen sich die Gläubigen oft gut. Doch Kroschewski sagt klar: „Ich bin Seelsorger, kein Freund.“ Er halte eine professionelle Distanz. Spannend findet er hingegen die Entwicklung, die Menschen machen, wenn sie sich entschieden haben, etwas zu verändern – zusammen mit dem Glauben. „Das Ziel des Glaubens ist es ja, den Menschen glücklich zu machen“, erklärt der 58-Jährige. Folgen müsse man dem Leitsatz „Liebe Gott, deinen Nächsten und dich selbst“.



Liebe kann keine Sünde sein

Dreimal kommt „lieben“ in dem Glaubenssatz vor. Das Ideal der Katholischen Kirche bleibt heteronormativ und werde auch weiterhin als Ideal angesehen, weiß Kroschewski. Und so wundert es nicht, dass auch Menschen zur Beichte gehen, um sich von dieser vermeintlichen Sünde zu befreien. Doch zur Liebe gehört für Kroschewski auch die Liebe zwischen zwei Menschen vom gleichen Geschlecht. Zwei Männer oder zwei Frauen, die sich lieben, könne und dürfe er seiner Meinung nach nie verurteilen. Er selbst ist der Ansicht, dass man alle Paare segnen sollte; wohlwissend, dass es andere Ansichten unter seinen Kollegen gibt.



Ähnlich ist das mit dem Thema Sexualität – das sei bei Beichten oft angesprochen worden. „Sexualität ist ein Geschenk Gottes an die Menschen“, sagt Kroschewski. Das steht gegen die Annahme, dass die Kirche den Gläubigen die Freude im Bett nicht gönnt. Sex ist keine Sünde. Sex ist, was die Liebenden verbindet – und es ist das, was die Liebenden zu gleichberechtigten Partnern werden lässt. Allerdings gehören Liebe und Sex in der Katholischen Kirche zusammen. Ein Grund zu beichten, wenn es mal nichts mit Liebe zu tun hat? Gehe es nach der Kirche, sicherlich. Aber Schuld, wiederholt der 58-Jährige, ist etwas Individuelles.



Für die Gesellschaft ist die Kirche nicht mehr der Wegweiser, der sie einst war. Wohl auch, weil viel Schuld auf der Kirche selbst liegt. Und Vergebung ist das eine, Veränderung das andere.