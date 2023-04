Bei Kostal in Meinerzhagen geht es weiter – vorerst

Von: Frank Zacharias

Kostal-Standort am Eisenweg in Meinerzhagen: Der Betrieb soll bis Ende 2026 sichergestellt sein – das Unternehmen schweigt allerdings. © F. Zacharias

Positive Signale hatte es in den vergangenen Monaten bereits gegeben, jetzt wird der Erhalt des Kostalwerks am Eisenweg in Meinerzhagen konkreter – zumindest auf absehbare Zeit.

Meinerzhagen – Nach Informationen unserer Zeitung ist der Betrieb des Standorts mindestens bis Ende 2026 sichergestellt. Dabei spielt offenbar vor allem der Wunsch eines renommierten Kostal-Kunden eine Rolle: Wie berichtet, hat sich der Automobilhersteller Audi eine Fortsetzung der Produktion von Rückfahrkameramodulen in Meinerzhagen ausdrücklich gewünscht.

Hintergrund dürften die hohen technischen Anforderungen an die Produktion dieser Systeme sein, die in dem sogenannten „Reinwerk“, in dem eine staubfreie Verarbeitung garantiert wird, erfüllt werden.

Stellenabbau weiterhin nicht vom Tisch

Tatsächlich sorgenfrei arbeiten können die etwa 100 Angestellten bei Kostal am Eisenweg – etwa zehn wechselten aus Halver in die Volmestadt – indes nicht. Weiterhin, so heißt es aus gut unterrichteten Kreisen, sei der Abbau von mehr als der Hälfte des Personals angedacht – und wahrscheinlich. Am Ende könnten nur noch 30 bis 50 Mitarbeiter die Produktion am Standort aufrecht erhalten. Ob bereits Kündigungen ausgesprochen wurden, ist nicht bekannt. Das Unternehmen selbst ließ Anfragen zum aktuellen und zukünftigen Status des Werks in Meinerzhagen unbeantwortet.

Bis zu 800 Stellen an drei Standorten gefährdet

Wie berichtet, hatte Kostal bereits im Juni 2022 angekündigt, einzelne Produktionsstandorte zu schließen und massiv Stellen abzubauen. Dabei standen zunächst insbesondere Halver und Meinerzhagen als Standorte für mögliche Werkschließungen im Fokus, ehe auch Lüdenscheid betroffen sein soll. Im Zuge der Veröffentlichung der Pläne ging der Betriebsrat der Kostal-Gruppe von einem Abbau von bis zu 800 Stellen in der Produktion aus. Als Gründe nannte das Unternehmen unter anderem einen seit Jahren hohen Preis- und Wettbewerbsdruck.

„Diese Entwicklung hat sich zuletzt durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine verschärft. Eine strikte Kostenkontrolle und der Stellenabbau der Jahre 2018/19 sowie mehrere Effizienzprogramme hätten bisher nicht ausgereicht, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Produktionsstandorte nachhaltig zu sichern“, hieß es in einer Pressemitteilung aus dem Juni vergangenen Jahres. Die IG Metall handelt derzeit mit der Geschäftsführung einen Sozialplan aus.