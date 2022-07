Monteure arbeiten in 21 Metern Höhe über der B54

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Die Behelfsbrücke über der B54 bei Meinerzhagen-Scherl wird in den kommenden Tagen demontiert. © Paffendorf

Die B54 ist ab Meinerzhagen-Scherl seit Dienstagmorgen vollgesperrt. Bis Freitag um 7 Uhr haben die Monteure der Firma Eiffage der SEH Engineering GmbH nun freie Bahn, um die Behelfsbrücke zu demontieren, über die in den vergangenen Wochen der Verkehr über die Willertshagener Straße in Richtung Stoltenberg während des Brückenneubaus umgeleitet worden war.

Meinerzhagen – Um die insgesamt 150 Tonnen Stahl in 10 000 Einzelteile zu zerlegen, ist neben schwerem Gerät wie einem Kran und mobilen Hubsteigern insbesondere das Know-how der Brückenbauer aus Hannover unverzichtbar. Was für Außenstehende da spektakulär in luftiger Höhe an Arbeitsschritten seinen Gang nimmt, ist für die Brückenbauer täglich Brot, wie der Projektleiter Heinz-Werner Erxleben erklärt.

Brückenkonstruktionen wie jene, die nun demontiert wird, seien nicht nur dann im Einsatz, wenn Umbauten in der Verkehrsinfrastruktur des Bundes an der Tagesordnung ständen. Auch in Katastrophen- oder Krisenfällen rückten die Brückenbauer aus, um zügig den Weg mit ihren Konstruktionen frei zu machen. „Was den Auf- und Abbau betrifft, so kann man als Faustregel sagen, dass die Montage 60 Prozent der Zeit beansprucht, die Demontage 40 Prozent ausmacht. Zwischen zwei bis drei Tagen sind für die Arbeiten jeweils erforderlich“, erklärt Erxleben. Insgesamt sechs Monteure seien in den kommenden Tagen damit beschäftigt, die 59 Meter lange Brücke in 21 Metern Höhe über der B54 in ihre Einzelteile zu zerlegen und für den Abtransport vorzubereiten. Brückengehweg, Fahrbahnebene, Leitträger und schließlich die Stützbalkenkonstruktion müssen von unzähligen Bolzen und Schrauben befreit, um dann mit dem Kran herabgelassen zu werden.

„Ich glaube, was hier gerade an Arbeit passiert, das ist für Meinerzhagen schon eine einzigartige Sache“, sagt Heinz-Werner Erxleben. Dass beim Abbau der Behelfsbrücke gar Probleme auftreten könnten, die den gesetzten Zeitplan vielleicht doch durcheinanderwirbeln würden, glaubt der Projektleiter nicht. „Probleme, die in der Planung nicht berücksichtigt sind, gibt’s da eigentlich nicht. Fehler kosten schließlich Geld. Dass wir jetzt schnell und unkompliziert vorwärts kommen, ist auch der Baufirma Mees aus Lennestadt zu verdanken, die beim Bau der neuen Brücke eine gute Vorarbeit geleistet hat“, sagt Heinz-Werner Erxleben.