Zeltlager mit royalem Touch

+ © Puschkarsky Eliana und Semith wurden zum Königspaar des diesjährigen Awo-Zeltlagers gekrönt. © Puschkarsky

Meinerzhagen - Bei nicht so hohen Temperaturen wie in den vergangenen Wochen endete das Sommerzeltlager der Arbeiterwohlfahrt – das am Freitag mit einem besonderen Abend für alle Ehemaligen aufwartete.