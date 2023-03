„Leuchtturmprojekt“ im MK: Bea startet als Gratis-Angebot

Von: Frank Zacharias

Sichtlich stolz über den Startschuss: Nun hoffen (von links) MVG-Geschäftsführer Stefan Janning, Bürgermeister Jan Nesselrath, Landrat Marco Voge, Ortsvorsteher Hans-Gerd Turck und Georg Königsmann vom Anbieter Clever-Shuttle aber auch darauf, dass die Bürger den „On-Demand-Service“ tatsächlich nutzen. Ein Gratismonat soll die mögliche Hemmschwelle abbauen. © F. Zacharias

Ein Klick oder Anruf und schon kommt der Bus? Ganz so schnell, bestenfalls innerhalb weniger Minuten, geht es dann doch nicht.

Meinerzhagen – Dennoch soll Bea, die neue Anforderungslinie zwischen Valbert und Meinerzhagen, den öffentlichen Personennahverkehr im Märkischen Kreis revolutionieren. Das wurde zumindest beim Startschuss deutlich, der am Montag öffentlichkeitswirksam in Valberts Mitte fiel – trotz des für diesen Tag angesetzten Warnstreiks, der auf die Premiere keinen Einfluss haben sollte. Die wichtigste Info für alle potenziellen Kunden gab es am Ende jedoch von Landrat Marco Voge: Bea – kurz für „bestellen, einsteigen, ankommen“ – kann bis Ende April kostenlos genutzt werden.

Dass die Verantwortlichen im Kreishaus, bei der Märkischen Verkehrsgesellschaft und der Stadt Meinerzhagen durchaus stolz auf das Projekt sind, war den Akteuren am Montag deutlich anzumerken. Von einem „Leuchtturmprojekt“ als bestes Beispiel für Nutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit sprach etwa Bürgermeister Jan Nesselrath, von einer „Werbebotschaft für den Märkischen Kreis Marco Voge.

Landrat Marco Voge: Prestigeprojekt für den Märkischen Kreis

Und der Landrat wollte den feierlichen Rahmen in der „Kostbar“ an der Ihnestraße auch dazu nutzen, das „On-Demand“-Angebot bei allen negativen Nachrichten der vergangenen Jahre auch als positives Prestigeprojekt zu vermarkten. Doch das, so betonte Voge, müsse nun auch von den Bürgern genutzt werden. „Wir können nur die Rahmenbedingungen schaffen.“

Einen ähnlichen Aufruf startete MVG-Geschäftsführer Stefan Janning. Er wünscht sich, dass die Meinerzhagener und Valberter „Bea“ als festen Bestandteil ihrer Stadt kennenlernen und akzeptieren, um im besten Fall auch etwas für die Umwelt zu tun. Denn vielleicht, so Jannings Hoffnung könne der Zweitwagen in vielen Haushalten durch das neue Angebot tatsächlich infrage gestellt werden. Wie wegweisend das neue, rund 1,75 Millionen teure Projekt, für den Märkischen Kreis sein kann, verdeutlichte Stefan Janning mit dem Hinweis auf die Umkehrung der Verhältnisse im ÖPNV: „Ab sofort bestimmen die Fahrgäste, wo es langgeht – und nicht mehr ein Papieraushang an der Haltestelle.“

Symbolischer Haltepunkt: 100 davon soll es für „Bea“ in Meinerzhagen und Valbert geben. © Zacharias, Frank

Und damit die auch an ihrem Wunschort abgeholt werden oder aussteigen können – insgesamt gebe es 100 Haltepunkten in Meinerzhagen und Valbert – seien nur Fahrerinnen und Fahrer aus der Region angestellt worden, betonte Georg Königsmann, General Manager des Anbieters Clever-Shuttle, der zuvor bereits bundesweit 18 und in NRW drei ähnliche Angebote aufgebaut hat. Königsmann wies außerdem darauf hin, dass auch Kinderwagen oder klappbare Rollstühle in den Kleinbussen problemlos transportiert werden könnten, Bea also problemlos auch für junge Familien und Menschen mit Behinderung geeignet sei.

Im Gespräch mit unserer Zeitung freute sich Ortsvorsteher Hans-Gerd Turck (CDU) ebenso über das neue Angebot wie Rainer Schmidt, der als SPD-Kreistagsabgeordneter am Montag seine Valberter Fraktionskollegin Petra Gossen vertrat. Auch sie hoffen jetzt darauf, dass die Valberter den Service nun auch tatsächlich nutzen.

Per App und Telefon

Die Bea-Busse stehen montags bis freitags von 5 bis 24 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 7 bis 24 Uhr zur Verfügung. Wer einen Bea-Bus anfordern will, kann dies telefonisch (0800/ 3 50 40 40) oder per Bea-App tun, die es im Google-Playstore sowie im Appstore von Apple gibt. Bezahlt werden kann über die App mit Kreditkarte, per Lastschriftverfahren oder Paypal sowie – bei telefonischer Buchung – im Bus mit der Girokarte. Bis zum 30. April ist das Angebot kostenlos. Anschließend decken sich die Preise mit denen im normalen Busverkehr. Auch in einem Westfalen-Ticket-Tarif sei Bea enthalten.