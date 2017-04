Sperrungen und eine neue Haltestelle

Meinerzhagen - Wer in der Stadt unterwegs ist, muss einmal mehr – je nach Ziel – einige Umwege einplanen.

Während es für Fahrzeuge aus der Hauptstraße möglich ist, aufgrund der geänderten Verkehrsführung über die linke Spur in den Kreisverkehr an der Stadthalle einzufahren, ist die Ausfahrt aus dem Kreisverkehr auf die Hauptstraße gesperrt. Dort können nur Fußgänger über einen Gehweg am linken Fahrbahnrand problemlos in beide Richtungen gelangen.

Da der rechte Fahrbahnstreifen der Hauptstraße etwa ab Höhe Lienenkämper aufgerissen wurde, ist auch der angrenzende Prumbomweg betroffen. Dieser ist sowohl für Fahrzeuge als auch für Fußgänger in beide Richtungen gesperrt. Die Ausfahrt von dort aus in den Kreisverkehr ist somit blockiert – Durchgangsverkehr also unmöglich.

Grund für die Sperrungen sind Arbeiten an Versorgungskabeln und, wie zuvor bereits angekündigt, der Bau einer neuen Bushaltestelle. „Die Stadtwerke verlegen dort Leitungen. Und die Haltestelle entsteht gegenüber der bereits existierenden Anlage im Bereich Lienenkämper. Sie wird also zwischen dem letzten Haus an der Hauptstraße und der Einmündung Prumbomweg angelegt“, erläuterte Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck gestern auf Anfrage der Meinerzhagener Zeitung. Etwa 14 Tage, so Tischbiereck, werden die Sperrungen noch andauern.