In den Schulen wird fleißig gearbeitet 

Meinerzhagen - In den Sommerferien ausspannen und sich auf die faule Haut legen? Das können viele, aber beileibe nicht alle Meinerzhagener. Und besonders in den heimischen Schulen geht es in dieser Zeit rund.

Dort rauchen allerdings nicht die Köpfe der Schüler, stattdessen sind Handwerker emsig dabei, die unterrichtsfreie Zeit für Arbeiten zu nutzen, die während des normalen Schulbetriebes nicht durchgeführt werden können. Und was geschieht dort im Einzelnen?

„Gute Schule 2020“ – so heißt ein Förderprogramm des Landes, das Mittel bereitstellt. Ein Teil davon wird am Rothenstein investiert. Es geht um schnelles Internet. Das soll noch bis Ende der Sommerferien im ganzen Schulzentrum – inklusive W-LAN und Internetanschlüssen in Klassen – verfügbar sein. Beauftragt sind Arbeiten im Gesamtvolumen von etwa 120 000 Euro.

Das Geld fließt allerdings nicht nur in Internet-Maßnahmen am Rothenstein, sondern auch Richtung Schulzentrum „Auf der Wahr“ mit den beiden Standorten Grund- und Mosaikschule. An diesen beiden Stellen soll das schnelle Internet ebenfalls bereits nach den Sommerferien verfügbar sein. „Die Grundschule Kohlberg und die Ebbeschule Valbert werden folgen – und das wohl noch in diesem Jahr“, erläutert Heinz-Georg Föster vom städtischen Gebäudemanagement.

Am Rothenstein geschieht aber auch das: In der Dreifachturnhalle widmen sich die Handwerker der Decke und der Beleuchtung. LED-Technik wird eingebaut, betroffen sind die Bereiche der Empore und der Zwischenflure. Auch damit, so Föster, werde man noch in den Sommerferien fertig. Gesamtvolumen dieser Arbeiten: Etwa 100 000 Euro. Zusätzlich gibt es im Schulzentrum Rothenstein auch einen zweiten Technikraum und zwei neue Whiteboards. Nach den Ferien soll auch das erledigt sein.

Zum Schulsport wird auch die Kleinschwimmhalle an der Genkeler Straße genutzt. Dort wird ebenfalls gearbeitet: Im Rahmen des ersten Bauabschnitts sind die Duschen und Toiletten an der Reihe. Fliesen und Armaturen und teilweise auch Wasserrohre werden erneuert. „Das geschieht auch wegen der erforderlichen Umsetzung der neuen Trinkwasserverordnung“, erklärt Heinz-Georg Föster. Von der Sanierung betroffen sind die Sammel- und die Lehrerdusche. Föster: Die Arbeiten laufen noch, aber wir werden in den Ferien fertig. Der zweite Bauabschnitt wird dann im Jahr 2019 folgen“, fügt er hinzu. Dann sei der Sauna-Bereich an der Reihe. Investiert werden in diesem Jahr circa 60 000 Euro, dieselbe Summe ist für 2019 eingeplant.

Fertiggestellt ist bereits die Sanierung der Haupttreppe zur Grundschule Kohlberg. Die alten Stufen wurden aufgenommen und neu in Beton gesetzt. „Damit haben wir Stolperkanten beseitigt“, berichtet Föster.

Das Dach der Turnhalle an der Ebbeschule war in den großen Ferien ebenfalls Arbeitsplatz für Handwerker. Der vorgesetzte Bereich, das Flachdach über den Umkleiden, musste erneuert werden, ebenso wie die dortigen Seitenverkleidungen. „Das ist geschehen und bereits fertiggestellt“, erläutert der Experte vom Gebäudemanagement. Investiert wurden für diese Arbeiten laut Heinz-Georg Föster rund 10 000 Euro.

So ganz nebenbei werden an den heimischen Schulen auch Kleinigkeiten erledigt, so lange die Einrichtungen noch geschlossen sind. Föster: „Dazu zählen etwa Malerarbeiten. Damit sind wir eigentlich an allen Schulen beschäftigt.“