Für Kanalbauarbeiten muss die Stadt tiefer in Tasche greifen

Für Kanalbauarbeiten am Löher Weg und an der Weidenstraße muss die Stadt Meinerzhagen mehr Geld in die Hand nehmen.

Meinerzhagen - Durch einstimmigen Beschluss stimmte der Rat der Stadt Meinerzhagen in seiner Sitzung am Montagabend einer überplanmäßigen Auszahlung von rund 262 000 Euro zu, um Kanalbauarbeiten im Bereich Immecker und Weidenstraße sowie am Löher Weg durchführen beziehungsweise fortsetzen zu können.

Der Mischwasserkanal im Löher Weg wurde 2016 in einem ersten Bauabschnitt zwischen den Einmündungen Bergstraße und Weidenstraße aus baulichen und hydraulischen Gründen durch einen Neubau saniert. Das städtische Bauprogramm für 2018 sah den zweiten Bauabschnitt zwischen Weidenstraße und Gerichtstraße vor sowie die Erneuerung des Kanals in der Weidenstraße zwischen den Einmündungen Löher Weg und Immecker Straße. An dem Ausschreibungsverfahren für beide Baumaßnahmen – eine vorige Ausschreibung für den Löher Weg war mangels Bewerbern aufgehoben worden – beteiligten sich drei Firmen, das niedrigste Angebot kam mit rund 783 000 Euro von der Straßen- und Tiefbau GmbH aus Kirchhundem.

„Trotz des hohen Preises handelt es sich um ein im Wettbewerb zustande gekommenes, marktgerechtes Angebot“, sagte Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck in der Ratssitzung. Da die Baupreise, insbesondere durch hohe Materialkosten im Kanalbaubereich, weiter gestiegen seien, lägen die Angebotssummen über den dafür im Haushaltsplan vorgesehenen Mitteln, wie Tischbiereck weiter ausführte. Es sei damit zu rechnen, dass das Preisniveau weiter steige. Addiert man die Angebotssumme des mindestfordernden Bieters mit den noch ausstehenden Ingenieurskosten, ergeben sich rund 814 000 Euro als Gesamtsumme. Verglichen mit den im Haushaltsplan veranschlagten Summen ergeben sich Mehrkosten von rund 262 000 Euro. Dabei entfällt der größere Teil der Mehrkosten (rund 144 000 Euro) auf die Kanalbaumaßnahmen am Löher Weg, an der Weidenstraße und Immecker Straße wird die Haushaltsplanung um rund 118 000 Euro überschritten.

Positiver stellt sich die Kostenentwicklung bei den Tiefbauarbeiten dar, die im Zusammenhang mit dem Kanalbau am Löher Weg durchgeführt werden. Das niedrigste Bieterangebot für die Straßenbauarbeiten inklusive Erneuerung der Straßenbeleuchtung liegt bei rund 793 000 Euro. Zusammen mit den zu erwartenden Ingenieurkosten ergeben sich dort Gesamtkosten von rund 824 000 Euro. Dieser Betrag liegt deutlich unter den im Haushalt dafür zur Verfügung stehenden Mitteln von rund 869 000 Euro. Da die Erneuerung der Straße am Löher Weg beitragsfähig ist, soll spätestens 2020 die Gesamtmaßnahme mit den Anliegern abgerechnet werden. Durch die erhöhten Kosten ergibt sich demnach ein Beitragssatz von 4,07 Euro pro Quadratmeter bei eingeschossiger Bauweise. Dies entspreche in etwa den Kosten von 3 bis 4 Euro, die den Anliegern 2016 vor Beginn des ersten Bauabschnitts mitgeteilt wurde, sagte Tischbiereck. Die Mehrkosten sollen folgendermaßen gedeckt werden: Erstens können im Rahmen von Investitionsmaßnahmen ins allgemeine Kanalnetz Einsparungen erzielt werden. Zweitens soll der Bau des Regenwasser-Kanals Hahnenbecke – eine noch aus dem Haushaltsjahr 2017 stammende aber nicht ausgeführte Maßnahme – entfallen.