An der Mosaikschule: Sieben neue Parkplätze für Busse

Meinerzhagen – An der Mosaikschule entstehen sieben neue Busparkplätze. Sie sollen die Kleinbusse für die „Fahrschüler“ besonders beim Ein- und Aussteigen von der Königsberger Straße fernhalten.

Der Märkische Kreis beteiligt sich als Schulträger an den Kosten. Die neuen Parkplätze sind ein Teil der angestrebten Lösung am Schulzentrum Auf der Wahr. Neben Beschilderungen, Markierungen, Verkehrsleitelementen und dem pädagogischen Bemühen um Eltern und Schüler, sollen sieben Stellplätze für Kleinbusse den erhofften Erfolg bringen.

Denn wenn zukünftig die Kleinbusse nicht mehr auf der Königsberger Straße stehen müssen, um die Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen, ist ein „Störfaktor“ für einen geordneten Verkehrsfluss beseitigt. Das bisher an der Tagesordnung gewesene „Umfahren“ der Busse durch die Autos der Eltern und Angehörigen, die gleichzeitig ihre Kinder zur Schule brachten, wird entfallen.

Beteiligung des MK

Etwa 40.000 Euro kosten die gerade begonnenen Tiefbauarbeiten, welche von der Drolshagener Firma Spies ausgeführt werden. Daran zur Hälfte beteiligt ist der Märkische Kreis als Schulträger. Deutlich vor Ende der Sommerferien ist die Fertigstellung der gepflasterten Flächen eingeplant. Inwieweit an der danach verbleibenden kleinen Böschung eventuell eine Sicherung erfolgen muss, will man vonseiten der Stadt nach Abschluss der Arbeiten entscheiden.

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres am 28. August wird auch die derzeit verhüllte Parkverbotsbeschilderung wieder abgedeckt, die Regelungen werden also wieder in Kraft gesetzt. Außerdem sollen dann die pädagogischen Begleitmaßnahmen für die Kinder, Eltern und das Lehrerkollegium starten.