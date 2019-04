Winter ade - jetzt wird's bunt in Meinerzhagen

Meinerzhagen - „Keine Sommerbepflanzung vor den Eisheiligen? Das gilt schon lange nicht mehr.“ Frank Rohrmann, Vorarbeiter am Baubetriebshof, hat festgestellt, dass es immer früher immer wärmer wird. Seine Kollegen und er selbst richten sich danach, wenn sie die städtischen Beete bepflanzen.

In den vergangenen Tagen war Rohrmann wieder mit der Mission unterwegs, Farbe ins Stadtbild zu bringen. Dabei greift er nicht zu Farbe und Pinsel, sondern setzt auf Natur. „Das ist mein Ding. Ich freue mich, wenn es in den Beeten im Frühjahr und Sommer grünt und blüht“, sagt Rohrmann.

Auch in diesem Jahr wurde dafür wieder einiges getan. „Wir haben zuletzt 180 Stiefmütterchen gepflanzt“, berichtet der Vorarbeiter. Doch damit nicht genug: 8000 Blumenzwiebeln wurden bereits im vergangenen Herbst auf das ganze Stadtgebiet verteilt und in die Erde gebracht.

Blühende Tulpen an der Südumgehung

Was daraus geworden ist, lässt sich zurzeit bestaunen, beispielsweise an der Südumgehung. Hier blühen die Tulpen direkt an der Lärmschutzwand. „Da fahren täglich Tausende von Fahrzeugen her. Wenn die Insassen sich dann an ein wenig Farbe erfreuen können, finde ich das sehr schön“, ist Rohrmann zufrieden mit der Aktion.

Auch in der unmittelbaren Innenstadt lassen sich die Folgen der Bauhof-Aktivitäten bewundern. An der Hauptstraße beispielsweise und an Pollmanns Eck. Aber auch in Wohnstraßen und an der Valberter Ihnestraße zeugen prächtige Blüten von Rohrmanns „grünem Daumen“.

Pflanzen nicht zu früh ausbringen

Zu früh – etwa jetzt im April – mit dem Ausbringen von empfindlichen Pflanzen zu beginnen, davon rät der Experte allerdings ab. „Es kann immer noch zu Nachtfrösten kommen und es wäre doch schade, wenn Sommerpflanzen eingehen würden.

Frost ist schlecht, aber auch große Hitze kann schaden. Diese Erfahrung hat Rohrmann im vergangenen Frühjahr, Sommer und Herbst gemacht: „Wir mussten viel mehr gießen als sonst. Dieser Trend ist allerdings schon seit Jahren festzustellen.“ Dafür hat der Bauhof aber durchaus geeignetes Material. „Einen Trecker mit Wassertank und 30-Liter-Wasserbehälter auf den Bauhof-Fahrzeugen“, berichtet der Vorarbeiter.