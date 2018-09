Schandfleck an der Fröbelstraße soll bald verschwinden 

+ © Jürgen Beil Auf diesem Gelände an der Fröbelstraße plant die Meinerzhagener Baugesellschaft den Abriss der bestehenden Gebäude noch in diesem Jahr. 2019 sollen dann hier Mehrfamilienhäuser gebaut werden. © Jürgen Beil

Meinerzhagen -Noch in diesem Jahr soll ein Schandfleck im Meinerzhagener Stadtbild verschwinden. Das kündigte Oliver Drenkard, Chef der Meinerzhagener Baugesellschaft (MBG), an. Es geht um die leer stehenden Gebäude an der Fröbelstraße.