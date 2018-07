Verwandlungskünstler für den Bauhof

Meinerzhagen - 95.500 Euro soll es kosten - und nicht nur dem Baubetriebshof, sondern allen Meinerzhagenern einen echten Mehrwert bieten.

Mit dem Begriff Geräteträger können wohl die meisten Bürgerinnen und Bürger von Meinerzhagen eher wenig anfangen. Und doch haben sie ein derartiges Fahrzeug, dass seit nunmehr acht Jahren für den städtischen Bauhof im Einsatz ist, bestimmt schon einmal im Stadtgebiet gesehen.

Ohne Zusatzgeräte – daher der Name Geräteträger – sieht der rund 160 PS starke Schlepper der Firma JCB fast aus wie ein normaler Traktor. Mit den entsprechenden Vor- und Anbauten verwandelt er sich unter anderem in einen Böschungsmäher oder eine Kehrmaschine. Allrad angetrieben und mit Vierradlenkung ausgestattet, kommt er auch mit wenig Raum auf den Straßen und im Gelände aus.

Da das zurzeit im Einsatz befindliche Fahrzeug nach acht Jahren bilanziell abgeschrieben ist, fällte in der vergangenen Woche der zuständige Fachausschuss die Entscheidung über das Nachfolgemodell und seine Finanzierung. Diese soll in Höhe von maximal 96 500 Euro – vorbehaltlich der gestrigen Zustimmung im Rat – durch einen Teil des in 2017 erwirtschafteten Gewinns des Bauhofes erfolgen.

Dass es sich beim Nachfolger wieder um einen JCB handeln wird, ist nicht zwingend. Denn bei dem durchgeführten Ausschreibungsverfahren, standen auch andere Fahrzeugvarianten zur Wahl. Eine davon wäre ein weiterer Unimog. Klappt alles mit der genannten Lieferfrist, wird der Neuzugang noch vor Jahresende am Baubetriebshof eintreffen.