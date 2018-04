Brunnen nach dem Winterschlaf wieder in Betrieb

Meinerzhagen - Aktuell sind es nur noch drei Brunnenanlagen, um die sich das Bauhofteam um Matthias Turck in der vergangenen Woche kümmern musste. Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes hatten traditionell die Aufgabe übernommen, die Anlagen aus ihrem Winterschlaf zu erwecken.

Bis zum letzten Jahr existierten noch insgesamt vier städtische Brunnenanlagen. Darunter der große Brunnen an der Stadthalle, welcher im Rahmen der Umgestaltung des Areals abgebrochen wurde. Bis 2015 zählte noch ein weiterer Brunnen in der Grünanlage am Löher Weg dazu.

Da dessen Substanz völlig marode war und die Wiederherstellung einen erheblichen finanziellen Aufwand erfordert hätte, musste er einer „pflegeleichten“ Grünfläche weichen (MZ berichtete). Verblieben waren aktuell also die Brunnen am Potsdamer Platz in Valbert, an der Alten Post und an der Krim. Nach einer gründlichen Reinigung und Spülung der Leitungen sind diese seit Ende vergangener Woche in Betrieb.

Der Ersatz für den Brunnen auf dem Stadthallenplatz steht kurz vor der Fertigstellung. Hier geht man bei der Stadt davon aus, dass dieses noch vor der geplanten Einweihungsfeier des Platzes am 16. und 17. Juni sein wird. Zu sehen sind vor Ort bereits die drei Becken. Aus ihnen werden jeweils von einem zum anderen kleine Fontänen Wasser speien.