Mehr als eine Million Euro für die Straßen

Seit Anfang Mai ist Ingo Fries (hinten) bei der Stadt Meinerzhagen beschäftigt und übernimmt dort unter anderem die Aufgaben des in den Ruhestand eingetretenen Michael Adolf. Mit seinem Kollegen Torsten Hasek sah er sich nochmals auf der zukünftigen Baustelle in der Butmicke um.

Meinerzhagen/Valbert - Für die Unterhaltung von Straßen, Wartehallen, Brücken und Stützmauern stehen im Etat 2018 1,143 Millionen Euro bereit. Baubetriebshof und Fremdunternehmer werden auch in diesem Jahr wieder im gesamten Stadtgebiet an vielen Stellen im Einsatz sein.

Anfang des Jahres hatte der Bau- und Vergabeausschuss der Stadt Meinerzhagen das „Straßenunterhaltungsprogramm 2018“ verabschiedet. Darin enthalten sind die geplanten Deckenerneuerungen durch Fremdunternehmer durch konventionellen Heißasphalt. Die für die Auftragsvergabe notwendige Ausschreibung ist vor einigen Tagen erfolgt. „Wir haben am 17. Mai Submission. Einen Tag vorher würden wir gerne vom Fachausschuss die grundsätzliche Zustimmung für die Vergabe an den wirtschaftlichsten Bieter bekommen“, sagt Jürgen Tischbiereck. Gängige Praxis immer dann, wenn sich sonst durch den Zeitraum bis zur nächsten Sitzung unnötige Zeitverluste für den Start der Arbeiten ergeben würden.

150 000 Euro sind für die Deckenerneuerungen insgesamt vorgesehen. Ausgeführt werden sollen diese sowohl in Außenbereichen vom Stadtteil Meinerzhagen, aber ebenso vom Stadtteil Valbert. Dieser hat mit einem Kostenanteil von 89 000 Euro gegenüber 61 000 Euro ein deutliches Plus zu verzeichnen.

Arbeiten stehen in unterschiedlichem Umfang in Unterworbscheid, zwischen Ingemert und Oberingemert und in einem Teilbereich in Wilkenberg auf dem Programm. Für Meinerzhagen stehen die Ortslagen Kropplenberg, Butmicke, Taubenweg, auf dem Plan. Gleichfalls soll der Zustand des Fußweges zwischen der Mühlenbergstraße und der Straße Im Kumpenhahn verbessert werden.

Wegen des erhöhten logistischen Aufwands und um auf Nummer sicher zu gehen, nahmen sich Torsten Hasek und sein neuer Kollege Ingo Fries die künftige Baustelle in der Butmicke vor. Diese kann wegen des Engpasses unter den Skischanzen nur mit kleineren Lastwagen für die Asphaltlieferungen angefahren werden. Zusätzlich müssen diese rückwärts anfahren, da es keine Wendemöglichkeit gibt. Über die einzelnen Maßnahmen und mögliche verkehrliche Einschränkungen will die Stadt die betroffenen Anlieger jeweils zeitnah informieren.