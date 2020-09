Zwei Ahornbäume müssen neuem Kanal weichen

Meinerzhagen – Im Bau- und Vergabeausschuss gab Markus Schade vom Fachbereich Technischer Service in der vergangenen Woche bekannt, dass im Kreuzungsbereich Genkeler Straße/Otto-Fuchs-Straße zwei Ahornbäume dem Kanalbau weichen müssen.

Der Grund: Im Rahmen der sogenannten Melmchebach-verrohrung in der Genkeler Straße wird auch ein Anschluss in die Otto-Fuchs-Straße eingebaut. Es ist geplant, dass hier zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls eine Optimierung des Kanals erfolgen soll.

Schwierige Bedingungen

Diese wiederum ist im Bereich der Genkeler Straße fast abgeschlossen.

„Wir haben hier unter erschwerten Bedingungen was den Platz aber auch die verkehrliche Situation angeht arbeiten müssen“, bilanziert Florian Sönnecken vom zuständigen Fachbereich der Stadt auf Nachfrage der MZ.

Mit der nun noch anstehenden Kanalstrecke bis in Höhe des Viaduktes und dem „Querschlag“ zur Derschlager Straße will man bis Ende nächsten Monats fertig sein, so die Planungen. Voraussetzung dabei natürlich: Das Wetter spielt mit und es gibt keinen „frühen Frost“.

In der Genkeler Straße erhält die dortige Fahrbahn im Bereich der durchgeführten Kanalarbeiten im Übrigen eine komplett neue Asphaltdecke.