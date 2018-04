Votum gegen Wettannahme an der Hauptstraße

Meinerzhagen - Live-Wetten sollen im ehemaligen Geschäftslokal „Bullermann“ an der Hauptstraße zwar nicht mehr stattfinden, doch auch die neuen Pläne eines Geschäftsmanns, dort statt eines Wettbüros lediglich eine Wettannahmestelle einzurichten, stieß am Montagabend im Bau- und Vergabeausschuss auf Ablehnung.

„Ich war von Anfang an dagegen, ich will das Ding da nicht haben“, sagte Rolf Puschkarsky (SPD) zu dem Wettbüro-Vorhaben, das die Stadt seit mehreren Monaten beschäftigt. Ein Geschäftsmann hatte am 30. November beantragt, an der Hauptstraße 24 ein „Sportwettbüro mit Verweilcharakter“ einzurichten. Eine solche Vergnügungsstätte lief jedoch dem von der Stadt verfolgten Einzelhandelskonzept zuwider. Also wurde Ende Januar der Bebauungsplan entsprechend geändert. Und der Märkische Kreis, der für die Genehmigung zuständig ist, stellte den Nutzungsänderungsantrag entsprechend zurück.

Nun wurde ein geändertes Konzept für die Räumlichkeiten vorgelegt, wie Fachbereichsleiter Friedrich Rothaar im Bau- und Vergabeausschuss erklärte. „Der veränderte Bauantrag betrifft die Errichtung einer Wettannahmestelle.“ Im Ladenlokal sollten nur noch eine Theke mit Ablagetisch sowie zwei Terminals vorhanden sein. Fernsehmonitore, auf denen Besucher Sportereignisse live verfolgen und darauf Wetten konnten, soll es keine mehr geben.

„Es soll nichts anderes geschehen als die Annahme von Wetten“, sagte Rothaar. So wie es eingereicht worden sei, sei das Konzept zulässig, das habe auch der Märkische Kreis bestätigt. „Es ist keine Vergnügungsstätte im planungsrechtlichen Sinne und kann nicht zurückgestellt werden.“

Zweifel an neuen Nutzungsplänen

Man müsste „intensivst“ kontrollieren, ob die Räume tatsächlich nur so genutzt würden, wie im Antrag vorgesehen, sagte Rothaar. Insbesondere ein „Durchgangsraum ohne spezielle Nutzung“ im oberen Bereich des Ladenlokals stieß auf Skepsis. „Wir werden dem nicht zustimmen“, sagte Ingolf Becker (Bündnis 90/Die Grünen). „Wir wollen ein Zeichen setzen und dagegen stimmen“, bekräftigte auch Thorsten Stracke (CDU). Am Ende gab es nur eine Stimme für den Antrag, die anderen zehn Ausschussmitglieder versagten ihr Einvernehmen. Der Märkische Kreis würde nun eine entsprechende Stellungnahme erhalten, dass der Ausschuss das Einvernehmen für den Antrag versagt habe, erläutert Rothaar den weiteren Vorgang. Sollte der Kreis zu dem Schluss kommen, die Entscheidung sei zu Unrecht so gefallen, würde der Ausschuss angeschrieben, sein Votum noch einmal zu überdenken. Wenn der Ausschuss bei seiner Auffassung bleibe, müsste der Kreis überlegen, ob er stattdessen selbst das Einvernehmen ersetzt und das Vorhaben damit genehmigt.

Bezüglich der Werbung, die ursprünglich für das Wettbüro ohne Genehmigung an dem Gebäude angebracht wurde, gibt es keinen neuen Stand. Der dafür ergangene Bauantrag wurde ebenfalls zurückgestellt, sagte Rothaar, der Märkische Kreis habe aber noch nicht darüber entschieden.