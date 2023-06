Beliebtes Ausflugsziel der Märker ist jetzt barrierefrei

Schnitten das obligatorische Band durch und freuten sich über die barrierefreien Wassererlebnisse: (von links) Jens Eichner, Gabi Wilhelm, Tamara Saracino, Tobias Schmitz, Jürgen Fries, Stefan Meisenberg und Frank Herhaus. © Privat

Es ist ein „Meilenstein“ in der Aufwertung der Infrastruktur und gilt als „Leuchtturm“: Bei bestem Wetter feierten die Projektverantwortlichen am Dienstag die Eröffnung des neuen barrierefreien Wassererlebnisses an der Brucher-Talsperre in Marienheide. Unter dem Projektnamen „Bergischer See“ wurde an der Talsperre ein umfängliches barrierefreies Angebot geschaffen.

Meinerzhagen – Im Rahmen des EFRE-Projekts „Alle inklusive – barrierefrei & seniorengerecht“ wurden zwei sogenannte barrierefreie „Leuchttürme“ realisiert. Einer davon ist das Wassererlebnis an der Brucher-Talsperre. Dafür wurden nicht nur Rampen und Geländer installiert, sondern auch der Fußweg zur Staumauer wurde so ausgestaltet, dass auch älteren und mobilitätseingeschränkten Menschen der Zugang zum Wasser erleichtert wird. Ebenfalls entstanden ist ein Seebalkon als Aufenthaltsfläche mit Sitzmöbeln. Und: Die neu errichteten barrierefreien WC-Anlagen ermöglichen es allen Besuchern, die Einrichtungen bequem zu nutzen und einen entspannten Tag am See zu verbringen.

Parkplätze gewährleisten einfachen Zugang zum See

Das Thema Anreise wurde ebenfalls mitgedacht: Insgesamt vier Parkplätze – zwei für Menschen mit Beeinträchtigungen und zwei Mehrgenerationenparkplätze – gewährleisten einen einfachen Zugang zum See. Eine Picknick- und Liegefläche an der westlichen Badestelle ergänzt das Angebot. Das aus EU- und Landesmitteln geförderte Projekt umfasst eine Gesamtsumme von 2,5 Millionen Euro und wird zu 80 Prozent gefördert.

Die Rampenanlage ermöglicht einen barrierefreien Wasserzugang. © Das Bergische/Nicole Zebandt

Der zweite „Leuchtturm“, der „Bergische Komfortspazierweg“, steht in Odenthal-Altenberg ebenfalls kurz vor der Eröffnung. Unter der für die beiden barrierefreien Erlebnisse geschaffenen Marke „Das Bergische barrierefrei“ wurden Kommunen, Gastronomiebetriebe, Hotels und Freizeiteinrichtungen für die neue Zielgruppe Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen zudem sensibilisiert und zahlreiche Betriebe zertifiziert, um so einen wichtigen Schritt in Richtung einer „barrierefreien Region“ zu gehen.

Enge Zusammenarbeit zwischen den Partnern

Entscheidend für die Realisierung und den Erfolg des neu entstandenen touristischen Highlights an der Brucher-Talsperre war die enge Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Partnern. Dies sind die Projektgesellschaft, die Tourismusorganisation „Das Bergische“, die das Angebot proaktiv in die Bewerbung überführt, die Gemeinde Marienheide, der Wupperverband, zahlreiche Betriebe und weitere engagierte Akteure. Durch diese Partnerschaft konnte ein barrierefreies und inklusives „Erlebnis für alle“ gelingen.

Der Seebalkon bietet eine Aufenthaltsfläche. © Privat

Die Nachfrage nach Angeboten für ältere Menschen und Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen steigt kontinuierlich, und die Tourismusorganisation „Das Bergische“ reagiert darauf, um den Bedürfnissen dieser Zielgruppe gerecht zu werden. „Die neuen barrierefreien Angebote sind eine ideale Bereicherung für das Vermarktungsportfolio und sorgen zudem für Wachstum im Wirtschaftssektor“, sind die Verantwortlichen überzeugt.

Die beteiligten Partner sind sich einig, dass man die Arbeit unter der Marke „Das Bergische barrierefrei“ fortsetzen wird und das Thema Inklusion – mit der Realisierung der beiden touristischen Angebote in Marienheide und Altenberg – erst ein Anfang ist.