Bahnübergang Güntenbecke wird zur unendlichen Geschichte

Meinerzhagen - Es ist ein Kreuz mit der Kreuzungsvereinbarung. Weder stehen die endgültigen Kosten für den Rück- und Aufbau der Bahnübergänge Güntenbecke fest, noch ist ein Ende des seit gut vier Jahren schwebenden Verfahrens in Sicht.

Sie war notwendig geworden, um den geregelten Zugverkehr der RB 25 zwischen Meinerzhagen und Köln überhaupt aufnehmen zu können: die sogenannte Kreuzungsvereinbarung zwischen der Bahn und der Stadt, welche von der Bezirksregierung die notwendige Genehmigung im Jahr 2013 erhielt.

Objekte der vertraglichen Regelung: Der Rückbau eines kleinen Bahnüberganges, die kreuzungslosen Regelungen der Zufahrten zu den Häusern und, quasi für den Notfall, das Anlegen eines nur dann zu öffnenden neuen Überganges in Güntenbecke. Dieser führt nun seit gut drei Jahren des täglichen Eisenbahnverkehrs ein eher beschauliches Dasein. Für Übungs- und Einsatzzwecke ist die Feuerwehr im Besitz der Schlüssel für die Schiebetore, welche nur nach Freigabe durch die Bahnleitstelle geöffnet werden dürfen. Ansonsten ist der für den gesamten Verkehr dicht.

Rund 900 000 Euro hatte das von der Bahn beauftragte Ingenieurbüro als Baukosten ermittelt. Zu zahlen laut der Vereinbarung zu je einem Drittel vom Bund, vom Land und der Stadt Meinerzhagen, die für ihren Teil einen Zuschuss mit einer Förderquote von 70 Prozent zugeteilt bekam. Wegen erheblicher Nachbesserungen bei der Durchführung der Maßnahme, welche von der bauausführenden Firma gefordert und im Wesentlichen unstreitig zwischen ihr und dem Bauherrn Bahn AG waren, stiegen die Kosten erheblich. Bis zu welcher Höhe, steht derzeit noch immer nicht endgültig fest.

In Rede standen bisher aber schon mal gut 1,7 Millionen Euro. Bisher hat die Stadt durch eine Zahlung im Oktober 2014 an die Deutsche Bahn 298 065,27 Euro ausgezahlt. Auch der Förderbetrag wurde zunächst als Abschlag von der Bezirksregierung an die Stadt in Höhe von rund 167 000 Euro überwiesen. Für die ausstehende Nachforderung steht im diesjährigen Bauprogramm erneut, wie in den Vorjahren, „vorbeugend“ ein Betrag von 314 000 Euro bereit. Auch für diesen Eigenanteil sind Fördermittel von der Bezirksregierung in Aussicht gestellt.

„Die Bahn hatte uns, bezugnehmend auf die bis zum Jahresende 2015 vereinbarten Nachträge, im Dezember 2015 eine zweite Zahlungsaufforderung in Form einer weiteren Abschlagsrechnung zukommen lassen. Da zu diesem Zeitpunkt keine belastbaren Zahlen für die tatsächlichen Gesamtkosten vorlagen und auch immer noch nicht bekannt sind, wurde ein Ausgleich seitens der Stadt bisher abgelehnt“, erklärt Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck das Konfliktpotenzial, das nicht neu ist.

Eine Prognose, wie sich der zeitliche Ablauf weiter entwickeln wird und ob unter Umständen noch gerichtliche Auseinandersetzungen eine Rolle spielen könnten, wagte er nicht. Einziges Licht am Ende des Tunnels bei der Sachlage: Der eigentliche Bahnverkehr ist von alldem nicht betroffen.