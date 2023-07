Bacon Cheesy oder Veggie: Neuer Burgerladen im MK

Von: Dominic Rieder

Sein Domizil hat Blue Mama in Meinerzhagen an der Oststraße 13, direkt an der B54. Inhaber sind Albert Rasche (links) und Aljoscha Köpsel. © Rieder

Der Burgerladen Blue Mama hat in Meinerzhagen eröffnet. Die Inhaber setzen auf ein übersichtliche, aber dafür nachhaltige Speisekarte.

Meinerzhagen – Leckere Burger mit oder auch ohne Fleisch genießen und das ganz im Sinne von Nachhaltigkeit und regionalem Handel – das können Fast-Food-Fans bei Blue Mama an der Oststraße 13 in Meinerzhagen.

Für jeden ist etwas dabei. Wer seinen Burger lieber mit Fleisch mag, kann dort zwischen vier Angeboten wählen: Hamburger, Cheesy, Bacon Cheesy und Blue Mama Special. Zudem stehen für die Gäste mit dem Veggie Burger und dem Happy Chicken zwei fleischlose Varianten auf der Karte. Bei Letzterem bleibt das Chicken deswegen happy, weil an seiner Stelle ein verblüffend ähnlich schmeckender Fleischersatz verwendet wird, der sich mit den weiteren Zutaten zu einem herzhaften Burger verbindet. Als Beilage gibt es Fries (Fritten), wahlweise mit Ketchup, Mayo oder einer weiteren Spezialität des Hauses: der Mama-Sauce, die auch auf den Burgern Verwendung findet. Der Durst kann mit Cola, Orangen- oder Zitronenlimo, Wasser oder Eistee gestillt werden.

Auf der Speisekarte stehen vier Burger mit Fleisch und zwei fleischlose Varianten. © Rieder, Dominic

Das Konzept bei Blue Mama: statt einer zu großen lieber eine übersichtliche und dafür qualitativ bessere Auswahl anbieten. „Da spielt natürlich auch Nachhaltigkeit eine große Rolle“, betonen die beiden Inhaber Albert Rasche und Aljoscha Köpsel. „Wir kaufen nach dem Motto ,weniger ist mehr’ ein. Dadurch bieten wir unseren Kunden hochwertige Qualität und halten gleichzeitig die Verschwendung von Waren so gering wie möglich“, erklärt Aljoscha Köpsel. „Beim Fleisch kommt hinzu, dass wir es ausschließlich bei Händlern im Umkreis von 20 Kilometern kaufen“, sagt Albert Rasche.

Los ging es mit Blue Mama bereits in 2021 mit einem Food-Truck, der zunächst an den Hoesch-Hallen in Attendorn und dann ab September 2022 an der Oststraße in Meinerzhagen stand. Ende Mai 2023 folgte in der Volmestadt dann der Einzug in das Ladenlokal an der Oststraße 13, der Food-Truck hat seinen Standort seitdem in der Innenstadt von Olpe (Bruchstraße). Zudem soll in Kürze eine Filiale am Marktplatz in Attendorn eröffnet werden.

Insgesamt zählt das Blue-Mama-Team 36 Mitarbeiter. Die werden von Gästen am häufigsten nach dem Hintergrund des Namens Blue Mama und nach der Rezeptur der Sauce gefragt. „Doch beides soll ein gut gehütetes Geheimnis bleiben“, sagen Albert Rasche und Aljoscha Köpsel mit einem Schmunzeln. Doch so viel sei verraten: Die Speisekarte werde in näherer Zukunft um die ein oder andere Idee erweitert.

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten von Blue Mama an der Oststraße 13 in Meinerzhagen sind dienstags bis freitags von 11.30 bis 21.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 16.30 bis 21.30 Uhr, montags ist Ruhetag. Weitere Infos wie zum Beispiel die Speisekarte gibt es auf der Homepage, die unter der Adresse www.bluemama.de erreichbar ist.