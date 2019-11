Öl nach Unfall in Bach geflossen: Untere Wasserbehörde eingeschaltet

Meinerzhagen/Kierspe - Kurze Fahrt, große Wirkung: Die aufgerissene Ölwanne eines VW Caddys sorgte am Mittwochmittag für einen Einsatz in der Wehe.

Offenbar hat der Fahrer eines VW Caddy dessen Geländegängigkeit überschätzt, als er auf unbefestigten Pisten in Meinerzhagen-Wehe unterwegs war – zumindest die Bodenfreiheit des Kastenwagens, denn die Ölwanne überlebte die Fahrt nicht.

Das wiederum bemerkte der Mann nicht – oder war sich zumindest der Auswirkungen nicht bewusst. Die sind jedoch verheerend, und nach einigen hundert Metern Weiterfahrt war für den Lieferwagen Schluss.

Für die Feuerwehr fing die Sache damit erst an, denn durch die Beschädigung der Ölwanne ergossen sich rund 4,5 Liter Motoröl ins Erdreich. Das alleine ist gerade in so einem Gebiet schon mit empfindlichen Auswirkungen verbunden, denn üblicherweise muss der kontaminierte Boden umfangreich ausgekoffert und entsorgt werden. In diesem Fall kam erschwerend hinzu, dass der Bach Wehe einiges von dem Schmiermaterial abbekommen hatte. Das rief die Untere Wasserbehörde des Märkischen Kreises auf den Plan, die nun über weitere Maßnahmen entscheiden muss.

In der Zwischenzeit sorgten zwölf Kräfte der Meinerzhagener Feuerwehr für Schadensbegrenzung mit Ölsperren und Bindemittel. Ebenfalls im Einsatz waren auch zehn Kräfte der Kiersper Feuerwehr, da bereits eine Verunreinigung auf ihrem Gebiet zu erkennen war. Deshalb mussten unter anderem zum Schutz von Fischteichen in der Schnörrenbach Ölsperren gesetzt werden. Viel mehr konnten die Feuerwehrleute vorläufig nicht tun.