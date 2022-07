Oststraße wird mehrere Tage voll gesperrt

Die Oststraße (im Bild der Kreuzungsbereich in Höhe Bergstraße) wird in der kommenden Woche für mehrere Tage vollgesperrt. © Göran Isleib

Die Oststraße, ein Teil der B54, in Meinerzhagen ist in der kommenden Woche gesperrt. Wie der Landesbetrieb Straßen.NRW mitteilt, ist die Straße in Meinerzhagen-Scherl von kommendem Dienstag, 19. Juli, bis Freitag, 22. Juli, nicht befahrbar.

Meinerzhagen – Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen baut im Rahmen des Brückenneubaus über die B54 die Behelfsbrücke ab. Für diese Arbeiten ist eine Vollsperrungen notwendig, da dort ein Kran aufgestellt wird und die demontierten Bauteile der Behelfsbrücke zum Abtransport gelagert werden. Die Vollsperrung beginnt am Dienstag, 19 Juli, ab 7 Uhr und dauert bis Freitag, 22. Juli, um 7 Uhr. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert.