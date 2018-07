Meinerzhagen - Als wahrer Publikumsmagnet erwies sich am Samstag das 45. Sommerfest der Awo in Meinerzhagen. Zahlreiche Besucher fanden sich bei angenehmem Sommerwetter rund um und im Awo-Treff an der Stadthalle ein. Dort verlebten sie bei einem gelungenen Programm einen gleichermaßen kurzweiligen wie unterhaltsamen Tag.

Nachdem Meinerzhagens stellvertretender Bürgermeister Rainer Schmidt sowie Renate Drewke, Vorsitzende des Awo-Unterbezirkes Hagen/Märkischer Kreis, die Besucher mit ihren Grußworten auf das Fest eingestimmt hatten, lud das große Zelt im Außenbereich zum Verweilen in geselliger Runde ein.

Wem es draußen etwas zu warm war, der konnte in den nicht minder gemütlichen Räumen im Awo-Treff Platz nehmen. Während draußen Grill und Fritteuse angeworfen wurden, stand im Innenbereich ein Kuchenbuffet bereit. Der Durst konnte mit Kaltgetränken und Kaffee gestillt werden.

Entenrennen feiert Premiere

Am Nachmittag kam es dann zu einem spaßigen Novum bei der Traditions-Veranstaltung: Denn auf der Volme, die im Zuge der Baumaßnahmen an der Stadthalle offengelegt worden war, fand das erste Meinerzhagener Entenrennen statt – eine echte „Gaudi“ für die Festbesucher. Wer mochte, konnte zuvor für kleines Geld ein Gummientchen erwerben, das dann mit einer Kennzeichnung ins Rennen um attraktive Preise geschickt wurde.

Zahlreiche Besucher beim 45. Awo-Sommerfest Zur Fotostrecke

So waren es dann schließlich 67 kleine gelbe Schwimmer, die nach dem Startschuss, den Michael Berkenkopf von den Stadtwerken gab, auf der Volme unterwegs waren. Das Ziel der kurzen Strecke erreichte die Ente von Horst Dittmann als erste: Er gewann somit die Teilnahme an der Awo-Jahresfahrt 2019 nach Dresden. Der zweite Preis, ein Smartphone, ging an Nora Hofmann. Und über eine Kaffeemaschine als dritten Preis konnte sich Elda Giganti freuen.

Tombola mit wertvollen Preisen

Doch es gab noch mehr zu gewinnen beim Awo-Sommerfest, denn auch in diesem Jahr zählte wieder eine Tombola zum Programm: Hierbei ging der Hauptgewinn, eine Woche auf der Nordseeinsel Borkum in den Osterferien 2019, an Gerda Hengstenberg. Sechs Flaschen Rotwein als zweiter Preis wurden Bernd Rischer zugelost. Den dritten Preis, eine Kaffeemaschine, erhielt Belinda Narweleid. Zudem wurden viele kleinere Sachgewinne vergeben.

Die Verlosung bildete den Schlusspunkt eines abwechslungsreichen Programms, bei dem natürlich auch an die jüngsten Besucher gedacht worden war. So gab es für die Kinder erneut eine Schminkecke und die Selfie-Box von Foto Heyder stand ebenfalls bereit. In Anbetracht des rundum gelungenen Festes zeigte man sich seitens der Veranstalter hochzufrieden.

„Das Wetter hat uns unheimlich in die Karten gespielt“, freute sich Susanne Berndt vom Vorstand des Awo-Ortsvereins und ergänzte: „Ich glaube, wir tragen als Verein zurecht das Herz in unserem Logo, weil wir ein Herz für die Menschen unserer Stadt haben und das auch leben.“ Zudem richtete sie Dank und Lob an die Helfer: „Wir freuen uns sehr über unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, die sich mit großem Engagement um Küche und Bewirtung gekümmert haben.“