Neuer Träger für Kita scheint gefunden

Von: Sarah Lorencic

Trägerwechsel: die Kita St. Christophorus in Valbert. © Benninghaus, Simone

Vier Bewerber gab es für die ehemalige Katholische Kita St. Christophorus in Valbert. Wie einer Beschlussvorlage für den Jugendhilfeausschuss des Märkischen Kreises zu entnehmen ist, soll die Awo die Trägerschaft übernehmen.

Valbert – Beschließen will das der Ausschuss am 6. September, benötigt aber vorab noch einen Beschluss des Rates der Stadt Meinerzhagen, der eine Übernahme des Trägeranteils bis zu einer Höhe von 100 Prozent gewähren muss. Diese, so steht es in der Begründung, ist notwendig, weil drei der vier Bewerber mitteilten, dass eine Übernahme der Trägerschaft nur bei gesamter Übernahme des Trägeranteils durch die Stadt Meinerzhagen in Frage komme. Lediglich ein Bewerber wäre mit einem Trägeranteil von 50 bis 70 Prozent einverstanden – zumindest vorerst, wie wir berichteten. Der Stadt entstünden fortan statt jährlich 15 000 Euro 55 000 Euro Kosten.

Konzepte und Ideen vorgestellt

Neben der Awo hatten sich auch der DRK-Kreisverband Märkischer Kreis, die Sentiris gGmbH aus Halver und die Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Südwestfalen als Träger beworben. „Alle haben die Möglichkeit erhalten, ihre Konzepte und Ideen in einem persönlichen Gespräch vorzustellen. Nach ausführlicher Beratung zwischen der Stadt Meinerzhagen und dem Kreisjugendamt haben sich die Beteiligten einvernehmlich für die Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hagen-Märkischer Kreis als zukünftigen Träger ausgesprochen“, heißt es in der Vorlage des Jugendhilfeausschusses. Die Awo sei eine verlässliche, bekannte und sehr erfahrene Trägerin von Kindertageseinrichtungen im Märkischen Kreis und zeichne sich durch eine besondere Fachkompetenz bei der Betreuung von Kindern mit Behinderung aus, heißt es weiter. „Vor dem Hintergrund der derzeit stattfindenden Weiterentwicklung zu einem inklusiven frühkindlichen Bildungssystem, biete die Awo „optimale Voraussetzung bei der Weiterentwicklung der Kinderbetreuungslandschaft“. Die Awo verfügt bereits über zwei Kindertageseinrichtungen in Meinerzhagen, eine Großtagespflegestelle, das Kindertagespflegebüro sowie über eine Familienberatungsstelle. Damit könne sie „ideal an das vorhandene Netzwerk anknüpfen“. Auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ergäben sich durch den weiteren Standort Synergieeffekte im Bereich der Personalwirtschaft.

Umbau in zwei Phasen

Die Awo strebt den Umbau der Kindertageseinrichtung in Valbert in zwei Phasen an. In einer ersten Phase werden angrenzende Räume abgerissen und neu aufgebaut. In einer zweiten Phase erfolgt die Sanierung des Bestands sowie der Anschluss an den Neubau.

Der Umbau erfolgt im laufenden Betrieb. Für einzelne Bauabschnitte werde die Betreuung der Bestandskinder in Ausweichräume sichergestellt. Die Fertigstellung des gesamten Umbaus ist zum Ende des Kindergartenjahres 2024/2025 geplant. Im Zuge der Sanierung wird die Kita um eine U3 Gruppe (zehn Plätze) erweitert. In den dann drei Gruppen finden 55 Kinder Platz.