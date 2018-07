Awo-Kita Im Brannten: Handwerker könnten loslegen

+ © Helmecke © Helmecke

Meinerzhagen - Die Handwerker könnten ihre Arbeit in und an der Awo-Kindertagesstätte Im Brannten wieder aufnehmen. Investorin Katharina Böcher hat die Leitung des Projekts inzwischen an Jens Altenberger übertragen. Bisher tätige Firmen sollen demnach ihre Arbeit noch vor Klärung der „Schuldfrage“ bei den Verzögerungen und Mängeln wieder aufnehmen