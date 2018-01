Hinterrad macht sich selbstständig - kurioser Unfall bei Meinerzhagen

Meinerzhagen - Ein spektakulärer Unfall ereignete sich auf der Landstraße 539 in Höhe der Ortschaft Hösinghausen, als sich das Rad eines Autos plötzlich löste, durch die Luft flog und ein entgegenkommendes Auto traf.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war am Freitagabend gegen 18 Uhr ein 53-jähriger Autofahrer mit seinem Bus in Richtung Meinerzhagen unterwegs, als sein Fahrzeug plötzlich sein linkes Hinterrad verlor.

Der Bus habe daraufhin angefangen zu schlingern und Funken zu schlagen, berichtet die Polizei. Auf der Gegenfahrbahn war zum selben Zeitpunkt eine 44-jährige Autofahrerin unterwegs. Sie habe keine Möglichkeit gehabt, dem ihr entgegenkommenden Rad auszuweichen oder zu bremsen, sodass das Rad frontal in ihr Auto einschlug.

Durch den Aufprall sei das Rad daraufhin wieder auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden, wobei es mehrfach den Bodenkontakt verloren habe. Dabei sprang es auch über ein weiteres Auto, das von einem 23-Jährigen gesteuert wurde, ehe es schließlich im Straßengraben landete.

Die 44-jährige Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt, an ihrem Auto entstand Totalschaden, das Auto des 53-Jährigen wurde ebenfalls beschädigt. Insgesamt beziffert die Polizei den Schaden mit einer Höhe von 10.000 Euro.