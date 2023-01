Autohandel in der Krise: Nachfrage nach Neuwagen ist gesunken

Von: Thilo Kortmann

Joachim Abel ist Filialleiter bei First Stop. Der Reparaturservice bedient Groß- und Kleinkunden. Von Lkw über Trecker bis hin zu Pkw werden an der Volmestraße repariert. Dementsprechend groß ist das Reifenangebot. © Thilo Kortmann

Die grauen, regnerischen Tage passen zur derzeitigen Stimmung in der Automobilbranche. Ein Rückgang bei den Neuzulassungen macht sich bemerkbar, das Kfz-Handwerk warnt vor dem „schwächsten Autojahr seit der Wende“.

Meinerzhagen/Kierspe – „Wer heutzutage nicht breit aufgestellt ist, der hat es schwierig. Sonst holen einen die Kosten ein“, warnt Joachim Abel, Filialleiter bei First Stop an der Volmestraße 61. Mit breit aufgestellt meint Abel, dass bei First Stop kleine Privatkunden sowie große Industriekunden bedient würden. Und das mittlerweile seit 18 „Jahren an Ort und Stelle. „Vom kleinen Pkw bis hin zum Trecker oder Lkw - wir kümmern uns um jede Größe. Deshalb haben wir nicht so die großen Probleme wie andere.“ Aber klar, auch bei First Stop spüre man die derzeitige Krisensituation. Seit 2020 seien es etwas weniger Privatkunden geworden, „so um 15 Prozent“, schätzt er. Konkret spürbar sei der Rückgang bei den Reifen. „Es werden weniger Winterreifen gekauft.“ Auch andere kleinere Reparaturen wie Ölwechsel seien weniger geworden, erklärt der Filialleiter. Die Leute würden diese Reparaturen hinauszögern, insbesondere bei älteren Autos ohne Garantie. Sogar beim TÜV würden die Leute versuchen, die Prüfung nach hinten zu verschieben, erklärt er.

Besser wird die Stimmung auch nicht im Meinerzhagener Autohaus. „Der Neuwagenverkauf ist um 30 Prozent zurückgegangen“, erklärt Katharina Weber, zuständig für Finanzen und Controlling. Die Kunden seien einfach verunsichert, „Wartezeiten auf einen Vorführwagen können schon mal bis zu 14 Monaten betragen“, weiß Weber. Bei Gebrauchtwagen sei die Nachfrage um rund 20 Prozent gesunken. Seitdem die Kunden bei einer Vertragsunterzeichnung steigende Kosten in der Produktion und eine dementsprechende Kostensteigerung beim Fahrzeug in Kauf nehmen müssten, sei die Nachfrage spürbar zurückgegangen. „Wenn man als Kunde heute ein Auto bestellt, dann kann es gut sein, dass es später teurer ist als bestellt.“ Bis zu 1000 Euro mehr könnten das sein, sagt Weber. Dadurch habe man ein Unternehmen mit einer Flotte von sechs Transit-Fahrzeugen fast verloren. Auch hier habe es Lieferschwierigkeiten gegeben. „Die Regeländerung bei den Konditionen kam genau am Tag der Vertragsunterzeichnung.“ Seitdem fahre das Unternehmen zweigleisig. Als Autohaus habe, sagt sie, habe man dadurch einen neuen Konkurrenten bekommen.

Mehrkosten muss Kunde mittragen

Generell würden derzeit Autos immer länger gefahren. Mit den Neuwagen-Preisen sei auch die Leasingraten gestiegen. Eine Null-Prozent-Finanzierung geben es so gut wie gar nicht mehr, stattdessen sei der Zinssatz auf 1,99 Prozent gestiegen.

Das Autohaus Meinerzhagen hat sich der brenzligen Lage angepasst, kauft nun auch gebrauchte Autos unter 6000 Euro auf, „diese reparaturbedürftigen Autos wären sonst nach Afrika exportiert worden.“ Die Nachfrage nach sehr alten Gebrauchtwagen sei derzeit größer als nach Neuwagen, so die Controllerin.

Vor den explodierenden Gaspreisen ist das Unternehmen geschützt, weil es mittlerweile seit zehn Jahren eine Hackschnitzelheizung und eine Photovoltaik-Anlage betreibt. „Das macht uns unabhängig von den Gaspreisen.“ Auf normalen Strom aus dem Netz ist das Autohaus jedoch auch angewiesen. Am Jahresende endete der Vertrag. Seit dem 1. Januar 2023 geht es rund, blickt Weber etwas besorgt auf die Strompreis-Entwicklung.

Die Mitarbeiterzahl sei, erklärt die Expertin, relativ stabil gewesen. In der Werkstatt habe es eine Veränderung gegeben. „Einen Kfz-Mechatroniker haben wir verloren.“ Und die seien zurzeit auch sehr schwer zu bekommen.

Die Stimmung bei Juniorchef Mike Schmidt ist gar nicht so schlecht: Sein Autohandel ist nicht großartig zurückgegangen. Sein Angebot an Neuwagen ist reichhaltig geblieben. © Thilo Kortmann

Gar nicht so schlecht ist die Stimmung bei Mike Schmidt an der Kohlbergstraße 2 bis 4. Über ein mangelndes Angebot und weniger Kundschaft kann sich Schmidt-Kfz zurzeit nicht beklagen. Dafür hat er auch eine Erklärung, die im anderen, alternativen Geschäftsmodell begründet liegt: „Wir haben Preise, die deutschlandweit konkurrenzfähig sind. Wir sind sehr vielfältig und gut aufgestellt“, erklärt Schmidt. „Aber wir haben gerade auch etwas Glück“, fügt er hinzu. Neben dem Verkauf im Internet habe man zudem viele Stammkunden, die man momentan auch bedienen könne. Zudem betreibe man einen Bestands- und Hofverkauf im Gegensatz zum Vertragshandel. Das bedeute, dass sie nicht an einen Hersteller beim Verkauf gebunden seien. Im Angebot habe man hauptsächlich Neuwagen, „es gibt da keine Bestellprobleme.“ Im Vorkauf habe man genug bestellt, sodass der Bestand sehr gut ist, so der Juniorchef von Schmidt-Kfz. Die Krise gehe aber auch nicht ganz spurlos an ihnen vorbei, weil insgesamt die Nachfrage nach Neuwagen doch geringer sei als üblich. Im Dezember sei es wiederum aber auch typisch, dass es einen Rückgang der Nachfrage gebe.

Der Autohandel leidet massiv unter den extrem niedrigen Pkw-Neuzulassungen.

Laut Kreishandwerkerschaft würden nicht beeinflussbare Rahmenbedingungen die ohnehin schwierige Situation im Autohandel weiter verschärfen. Eine dieser Rahmenbedingungen sei das Konsumklima, das sich im Jahresverlauf auch wegen der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und den damit einhergehenden Preissteigerungen verschlechtert habe. „Wir haben mit Inflation und einer extrem kostenintensiven Energieversorgung zu kämpfen“, sagt der Vorsitzende der Innung des Kfz-Handwerks Iserlohn, Christian Will. „Der Autohandel leidet massiv unter den extrem niedrigen Pkw-Neuzulassungen. Wir stehen diesbezüglich vor dem schwächsten Autojahr seit der Wende.“ Hauptgründe dafür seien die Probleme in der Fahrzeugproduktion durch gestörte Lieferketten, nach wie vor auch beeinträchtigt durch die Corona-Pandemie.

Christian Will, Vorsitzender der Innung des Kfz-Handwerks Iserlohn © Studio1

Für Obermeister Sascha Kempkes von der Innung des Kfz-Gewerbes Lüdenscheid zeige auch das Geschäft mit Gebrauchtwagen starke Bremsspuren. „Weil die Verfügbarkeit der Neuwagen deutlich eingeschränkt ist, greifen die Kunden vielfach zu jungen Gebrauchtwagen.“ Der Zufluss dieser Fahrzeuge stagniere jedoch, da der Markt nicht ausreichend mit Leasingfahrzeugen und Mietwagen versorgt werde.

„Was uns im Kfz-Gewerbe positiv stimmt, ist das Werkstatt-Geschäft. Hier sind wir auf dem Vorkrisen-Niveau von 2019 angekommen“, sind sich Will und Kempkes einig. „Die Menschen fahren ihre Fahrzeuge länger. Das Pkw-Durchschnittsalter liegt inzwischen bei zehn Jahren. Je älter ein Fahrzeug, desto mehr Wartung und Reparatur ist notwendig.“

Ein weiterer Grund zur Sorge sei laut Christian Will die Verunsicherung der Menschen durch die angekündigten Änderungen bei der Förderung von E-Fahrzeugen. „Das reduzierte Fördervolumen mit einer Deckelung auf 2,5 Milliarden Euro sowie das Absenken der Förderschwelle im Laufe des Jahres 2023 wird viele Kunden abschrecken, jetzt noch ein E-Fahrzeug zu bestellen“, befürchtet Will. „Denn bei den Lieferzeiten von oft zwölf Monaten und länger weiß ich als Kunde ja gar nicht genau, wie hoch mein Prämienanspruch ist und ob ich überhaupt noch in den Genuss einer Prämie komme.“

Weil außerdem die Förderung von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen ab 2023 gestrichen werde, drohe diese Fahrzeugkategorie komplett zu verschwinden. Zurzeit seien das rund 25 Prozent des Bestands an E-Fahrzeugen.