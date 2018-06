Lkw-Kran kracht in Pkw-Heck

Attendorn - Am Donnerstag kurz vor Mittag kam es am Biggesee zu einem spektakulären Unfall mit einem Kranwagen.

Um kurz nach 11 Uhr wurde der Polizei in Olpe ein Verkehrsunfall auf der L 512 auf Höhe des Yacht- und Ruderclubs gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen mussten zwei Fahrzeuge an der Fußgängerampel stehen bleiben, ein nachfolgender Lkw-Kran-Fahrer schätzte die Situation falsch ein und fuhr auf das zweite Fahrzeug auf, das durch den Aufprall auf das erste Fahrzeug geschoben wurde. Durch die Kollision verhakte sich der Kranausleger mit dem mittleren Fahrzeug, so dass der Fahrer sich nicht mehr selbständig befreien konnte. Die Feuerwehr schnitt ihn deshalb aus dem Fahrzeug. Er hatte Glück im Unglück, so die Polizei Olpe: Mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen brachten ihn Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus. Für die Dauer der Bergung sowie der Unfallaufnahme war die L 512 in beide Richtungen gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.