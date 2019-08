Dreister Tankbetrug: "Ich  zahle nicht!"

Meinerzhagen - So etwas dürfte der Kassierer einer Tankstelle in Meinerzhagen noch nicht erlebt haben: Ein Autofahrer kann nicht bezahlen - und sorgt für eine Überraschung.

Nach einigen Hin und Her hat ein Autoahrer am Mittwochnachmittag einen Tankbetrug der besonderen Art begangen. Der Mann tankte nach Polizeiangaben um 16 Uhr seinen Wagen an der Oststraße und wollte mit seiner Bankkarte bezahlen. Die funktionierte allerdings nicht.

In Absprache mit dem Kassierer fuhr er zur Bank, um Geld zu besorgen. Und: Er kam tatsächlich eine Viertelstunde später wieder zur Tankstelle – allerdings ohne das angekündigte Geld. Der Autofahrer teilte schlichtweg mit, dass er nicht bezahlen werde. Die Tankstelle könne ihn ruhig anzeigen – sprach er und fuhr davon.

Die Polizei sicherte Kameraaufnahmen.