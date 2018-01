Verkehrschaos bei Eis und Schnee

+ © F. Zacharias Auf der A45 zwischen den Anschlussstellen Lüdenscheid-Süd und Meinerzhagen ging Mittwochmorgen zeitweise nichts mehr. Die Autofahrer mussten anderthalb Stunden ausharren, weil viele Fahrzeuge mit dem Schnee nicht zurechtkamen. © F. Zacharias

Meinerzhagen - Schnee, Glätte, Verkehrsbehinderungen. Wenn es über einen längeren Zeitraum schneit und zusätzlich auf der Autobahn 45 nichts mehr geht, wird es „eng“ in Meinerzhagen. In einem solchen Fall bilden sich auch innerorts Staus – so wie am Mittwochmorgen.