Auto überschlägt sich auf A45

Meinerzhagen - Als die Feuerwehr Meinerzhagen am Samstagabend alarmiert wurde, musste sie mit dem Schlimmsten rechnen

Gerade war die Feuerwehr von ihrem Stadtfestangebot wieder in die Gerätehäuser eingerückt, da schrillte für den Löschzug Meinerzhagen schon wieder der Meldeempfänger.

Ein Verkehrsunfall rief die Einsatzkräfte am Samstag gegen 18 Uhr auf die Autobahn 45, wo sich ein Alleinunfall ereignet hatte. Beim Eintreffen an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Frankfurt bestätigte sich die ursprüngliche Meldung aber zum Glück nicht: Der Fahrer des verunglückten Audis war nicht schwer eingeklemmt und konnte entsprechend umgehend vom Rettungsdienst medizinisch betreut werden.

Die Meinerzhagener Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab und unterstützte den Abschleppdienst bei der Bergung des Fahrzeuges. Nach einer Stunde konnten die Feuerwehrleute wieder einrücken