Schlammiger Boden: Auto-Kran stürzt auf Lkw-Anhänger

Meinerzhagen - Das hätte ins Auge gehen können: In Meinerzhagen ist ein tonnenschwerer Auto-Kran umgekippt. Der Untergrund war offenbar weicher als gedacht.

Am frühen Nachmittag kippte am Montag am Schwarzenberg, oberhalb der Otto-Fuchs-Straße, ein Autokran um. Der schwere Wagen wurde gerade für seinen Einsatz vorbereitet, als er mit ausgefahrenem Kran-Arm den Halt verlor und auf dem schlammigen Untergrund zur Seite kippte - auf einen Lkw-Anhänger.

Verletzt wurde dabei niemand, es entstand allerdings hoher Sachschaden. Zur Bergung des Havaristen rückte der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr mit drei Autos aus. Auch die Polizei war vor Ort und nahm den Unfall auf. Zur Bergung wurde ein weiterer Kran angefordert.

Ein weiterer Zwischenfall mit einem Kran ereignete sich am Montag fast gleichzeitig in Lüdinghausen - dort mit schrecklichen Folgen.