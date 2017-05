An der Hochstraße muss die Wahl-"Task Force" ran

Meinerzhagen - „All das, was planbar war, hat gut funktioniert.“ Wolfgang Nagl, Wahlleiter im Meinerzhagener Rathaus, zog am Montag ein recht positives Fazit der zurückliegenden Landtagswahl. Nervosität kam zeitweise dennoch auf: nicht im Rathaus, aber doch in zwei Wahllokalen, deren Ergebnisse auffallend spät übermittelt wurden.

Durch das Online-Angebot des Dienstleisters Citkomm fielen die Verzögerungen selbst außenstehenden Beobachtern umgehend auf. Da war zum einen die recht späte Ergebnismeldung des Briefwahlbezirks 4, die aber immerhin um 21.31 Uhr sichtbar war.

Der Wahlvorstand im Kindergarten Hochstraße (Bezirk 100) machte es gar so spannend, dass sogar der Kreiswahlleiter besorgt im Rathaus anrief. Nun gehört der Stimmbezirk 100 mit 968 Wahlberechtigten, von denen am Sonntag 390 an die Urne traten, zwar zu den größeren im Stadtgebiet.

Doch der Blick auf vergleichbare Bezirksgrößen offenbart, wie ungewöhnlich das späte Resultat (22.19 Uhr, die MZ berichtete) doch war: So hatten beide Wahlvorstände in der Ebbehalle mit 442 beziehungsweise 411 Stimmzetteln deutlich mehr auszuzählen als das Team an der Hochstraße.

Allzu große Kritik will Wolfgang Nagl an den (ehrenamtlichen!) Helfern aber nicht äußern – zumal die „Task Force“, wie er das Rathaus-Team nennt, am Ende doch noch dazu beitragen konnte, dass auch dieser letzte Stimmbezirk ins Kreishaus gemeldet werden konnte. „Diese Task Force kann normalerweise in die Wahllokale rausgeschickt werden, wenn es nötig ist. Diesmal haben wir uns aber irgendwann entschlossen, dass der Wahlvorstand alle Unterlagen einsammelt und uns vorlegt“, berichtet Nagl von einem aufregenden Abend für alle Beteiligten. Vor allem für den betroffenen Wahlvorstand selbst.

„Da war die Nervosität natürlich groß“, sagt der örtliche Wahlleiter, der einen Grund für die Verzögerung in der Unerfahrenheit einzelner Helfer sieht. „Wir schauen immer, wo wir Teams verjüngen können, um ,frisches Blut‘ in den Wahllokalen zu installieren. Das ist wichtig und auf lange Sicht auch unvermeidbar, um den Nachwuchs für dieses Ehrenamt zu motivieren“, erklärt Nagl. Nicht nur Erfahrung, sondern auch die nötige Ruhe hätten diesmal offenbar gefehlt. „Letztlich“, betont der Verwaltungsmitarbeiter, „hat aber alles geklappt, sodass wir immer noch zufrieden sein können.“

Erleichtert war Nagl auch über die ausbleibenden „Exoten“, die nicht nur für Verwunderungen, sondern auch für zeitliche Verzögerungen sorgen können. „Vor einigen Jahren hatte ich mal eine Visitenkarte im Stimmzettel gefunden. Da der Wähler dann nicht mehr anonym ist, kann die Stimme nicht zählen.“ Aber auch persönliche Widmungen, Begründungen zur Wahlentscheidung oder Verzierungen seien immer wieder auf den Stimmzetteln zu finden. „Manchmal haben wir echte Künstler in der Wahlkabine“, sagt Wolfgang Nagl.