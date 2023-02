Ausverkaufte Ebbehalle bei „Valbert Lot Gohn“ - mit Fotogalerie

Von: Gertrud Goldbach

Teilen

Ohne große Aufforderung machte das Publikum regelmäßig bei dem Programm mit. © Gertrud Goldbach

„Gaspreis, Verzicht und Inflation. Wir feiern trotzdem – Valbert Lot Gohn“ – unter diesem Motto lief die Karnevalssitzung im Ebbedorf Valbert. Doch von dem Motto war an dem Abend nicht viel zu spüren. Die Halle war muckelig warm, bis auf den letzten Platz ausverkauft und auch die Getränkehähne standen kaum still.

Valbert - Kaum zu bremsen war das Publikum: Endlich konnte es wieder ausgelassen und nach Herzenslust feiern. Diese Stimmung zog sich durch den ganzen Abend und schwappte von der Bühne auf das Publikum und wieder zurück. Dominik Busch und Dirk Pies vom Elferrat führten durch das Programm und warfen sich die Stichworte nur so zu, dass es kurzweiliger nicht sein konnte.

Eng bestückt war das Abendprogramm. Die Hälfte aller Programmpunkte füllten Tanzgruppen aus Valbert, angefangen mit den Jüngsten, den Ebbesternen, gefolgt von den Ebbeflöhen, den Konfettis, den Valberter Funkenmariechen und zu guter Letzt von den Valberter Husaren. Allen war anzumerken, dass sie begierig waren zu feiern.

Valbert Lot Gohn: Große Party in der Ebbehalle Fotostrecke ansehen

Schon beim Einmarsch schunkelte nicht nur das Publikum, auch der Elferrat auf der Bühne tanzte zur Musik. Ganz aufgeregt waren die Ebbesterne. Seit 2009 gibt es diese Gruppe und sie drehten ihre Runden auf der Bühne – voll konzentriert. Ein aktuelles Thema hatten sich die Ebbeflöhe ausgesucht. „Rettet unsere Welt“ forderten sie am Ende ihres Auftrittes. Doch vorher sammelten sie tänzerisch Plastikmüll aus dem Meer bei blubbernder Musik und wellenförmigen Formationen.

„Rettet unsere Welt“: Den Plastikmüll hatten die Ebbeflöhe sich als Thema ausgesucht. © Gertrud Goldbach

Büttenredner Marcus Magnus hatte seine Handpuppen Willi und den Rocker Kalle mitgebracht und brachte so manchen zum Lachen. Nun wurde es ernst für Prinz Tobias Scheffler. In die Bütt musste er treten und ein Können seiner Reimkunst abgeben. Zum Dank erhielten er und seine Prinzessin Sarah Frey vom Elferrat einen Orden.

So ganz ohne den Layla-Song ging es auch bei dieser Sitzung nicht. Die Konfettis hatten ihn sich für ihre Zugabe ausgesucht und trafen auf ein textsicheres Publikum. Beeindruckend voll wurde es mit der Tanzgarde Bleche. 29 Mädchen tanzten auf der Bühne.

Viel Spaß hatten diese drei Mädels aus dem All. © Goldbach

Großen Applaus erhielten auch die Regimentstöchter aus Attendorn, die seit 40 Jahren treu beim Valberter Karneval auftreten. Den Schluss- und Höhepunkt machte das Duo Ham & Egg. Ihre Kostüme waren ein Hingucker und zu jedem hatten sie die Texte von deutschen Schlagern umgeschrieben.

Abwechslungsreiches Programm: Ausgefallene Kostüme hatten Ham & Egg mitgebracht. © Gertrud Goldbach

Doch nicht nur die Künstler auf der Bühne hatten Kostüme als Hingucker. Das Publikum stand ihnen in Fantasie nicht nach. Da gab es die drei Mädels aus dem All, die großen Spaß hatten, den Froschkönig in Begleitung eines Wikingers oder die Braut in Weiß mit einem furchteinflößenden Gebiss. Allen war aber eines gemeinsam: Sie feierten fröhlich und ausgelassen bis zum Ende – wann auch immer das war.