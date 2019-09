Ausstellung im Gymnasium: "Abgestempelt" – nicht nur auf Karten

„Abgestempelt“, lautet der Titel der Ausstellung, die derzeit am EGM gezeigt wird. Die Geschichtslehrer Dietmar Först (5. von rechts) und Uli Brüß (rechts) besuchen sie mit ihren Schülern. Schulleiter Sven Dombrowski (4. von rechts) freut sich, dass die Wanderausstellung an seiner Schule präsentiert werden kann.

Meinerzhagen – Heute sind es Tweets und Twitter, WhatsApp und Instagram – in der analogen Welt Ende des 19. und bis weit ins 20. Jahrhundert waren es Postkarten. Sie wurden allerdings nicht nur mit Grüßen aus dem Urlaubsort verschickt.

Oft dienten sie auch dazu, politische Botschaften, ethnische Vorurteile und rassistische Stereotype zu verbreiten. Das zeigt auch die Wanderausstellung „abgestempelt. Judenfeindliche Postkarten“, die derzeit im Eingangsbereich des Evangelischen Gymnasiums zu sehen ist.

Die Postkarten stammen aus der Sammlung des Berliners Wolfgang Haney, der über die Jahre fast 1000 antisemitische Karten zusammengetragen hat. Eine Auswahl wird in der Ausstellung der Bundeszentrale für politische Bildung gezeigt. Dass das Meinerzhagener Gymnasium seinen Schülern und allen interessierten Besuchern die Stelltafeln und Schaukästen präsentieren kann, ist der Werbeagentur P.AD. zu verdanken, die die Ausstellung organisiert.

Vor allem für Schüler der Jahrgangsstufe neun und der Oberstufe sei die Präsentation besonders eindrucksvoll, da der Nationalsozialismus hier im Geschichtsunterricht ein elementares Thema ist. „Wir haben die Ausstellung aber auch schon mit Schülern der Stufe sieben besucht, und auch sie haben das Prinzip schnell verstanden und hatten viele spannende Fragen“, berichtete Geschichtslehrer Dietmar Först für die Fachschaft Geschichte. Auch Bürgermeister Jan Nesselrath habe sich bereits in der vergangenen Woche einen Eindruck verschafft.

Die meisten Postkarten, die noch eine Woche am EGM zu sehen sind, stammen aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, was zeige, dass es den Antisemitismus nicht erst in der Nazizeit gab, erklärte Först. Scheinbar harmlos werden Klischees abgebildet. Es werde deutlich, „dass scheinbar harmlos daherkommende Alltagsstereotype häufig nicht nur die Grenzen des guten Geschmacks übertreten, sondern auch in blanken Hass oder übelste Diffamierung ausarten können und somit alles andere als harmlos sind“, heißt es in einem Flyer, der an der Schule begleitend zur Ausstellung ausliegt.

Auf zahlreichen judenfeindlichen Postkarten sind Juden als Tiere zu sehen. Damit werde auf jüdische Familiennamen wie etwa Hirsch, Löwy oder Bär angespielt. Optisch zeigen sich bei der Darstellung der verschiedenen Personen weitere Klischees wie etwa eine verkrümmte Haltung, eine Hakennase oder übergroßen Hände. Letztere illustrieren das Vorurteil, wonach Juden „mit den Händen reden“, um andere zu täuschen. Juden wurden außerdem zugleich als „Hausierer“, „Bonzen“ oder als „kapitalistische Ausbeuter“ dargestellt.

„Juden konnten den Vorurteilen nicht entkommen, gleichgültig wer sie waren oder was sie taten“, lautet dazu die Erklärung im Flyer. Informationen gibt es für die Betrachter aber auch auf den Stelltafeln selbst. Mit der Ausstellung soll jedoch nicht nur Vergangenes dokumentiert werden. Vielmehr sollen Besucher über Motive und Bildsprache aufgeklärt werden, „damit sie lernen, sowohl Antisemitismus als auch andere Formen diskriminierender Etikettierungen in der Gegenwart zu erkennen und zu deuten“, so die Bundeszentrale für politische Bildung zur Intention der Postkartenausstellung.

Die Wanderausstellung „abgestempelt“ ist noch in der nächsten Woche am Gymnasium zu sehen und kann von jedem interessierten Bürger jeweils in der Zeit von 8 bis 14 Uhr besucht werden.