Neue Machel-Schau läuft noch bis zum 6. Januar

Kierspe - „Blickwinkel“ heißt die neue Ausstellung des Kiersper Fotografen Arne Machel, die am Sonntag mit einer Matinee in der Galerie Langenohl eingeläutet wurde.

Für den Künstler war diese Eröffnung ein besonderer Anlass zur Freude, denn wie er in einer kleinen Ansprache verriet, ist diese Schau seine bereits 25. in Deutschland seit seinem Debüt vor drei Jahren. Hinzu kamen in dieser Zeit vier Ausstellungen auf Mallorca.

Die Bilder, die der Volmestädter in der Schau „Blickwinkel“ zeigt, sind im September und Oktober auf der Baleareninsel entstanden und setzen sein Langzeitprojekt „arte casual – zufällige Kunst“ fort. Die Motive fand er unter anderem in dem kleinen Wein-Dorf Biniali und in der Altstadt von Portocolom.

+ Die Bilder sind im September und Oktober auf Mallorca entstanden. © Dominic Rieder Musikalisch begleitet wurde die Matinee mit Jazz-Klängen, gespielt von Fritz Schmid (Saxophon und Geige), Michael Schnippering (Keyboard), Max Jalaly (Kontrabass) und Omid Issa (Saz).

Die Ausstellung ist noch bis zum 6. Januar zu den Öffnungszeiten der Galerie Langenohl, Zur Alten Post 9 (im Eine-Welt-Laden), zu sehen: montags bis freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 17.30 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 13 Uhr.