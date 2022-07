Außenpolitiker Norbert Röttgen fordert mehr Engagement

Norbert Röttgen kommt am Donnerstag zum KuK-Forum in die Stadthalle Meinerzhagen. © Michael Kappeler/dpa

„Auf Deutschland kommt es an“ ist ein Kapitel in Norbert Röttgens Buch „Nie wieder hilflos!“ überschrieben. Darin fordert Röttgen eine stärkere und selbstbewusstere Rolle Deutschlands auf internationalem Parkett. Seine Sicht auf die Krisen der Zeit erläutert er am kommenden Donnerstag, 21. Juli, ab 20 Uhr beim KuK-Forum in der Stadthalle Meinerzhagen.

Meinerzhagen –„Nie wieder hilflos!“ steht im Zeichen des russischen Angriffs auf die Ukraine, beleuchtet aber auch die Flüchtlingskrise, die 2015 einsetzte, den überraschenden Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan, die Corona-Pandemie und den Klimawandel. „Immer waren wir überrascht, obwohl wir hätten gewarnt sein müssen“, heißt es im Klappentext. Dr. Norbert Röttgen ist seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er war erster Parlamentarischer Geschäftsführer des CDU/CSU-Bundestagsfraktion, war zeitweise Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und von Januar 2014 bis Oktober 2021 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Dem Gremium gehörte er also in der Zeit an, als die Krisen virulent wurden.

„Spätestens seit dem Frühjahr 2014 war klar, dass Russlands Außenpolitik eine grundsätzlich neue, aggressive Richtung einschlagen würde“, schreibt Röttgen. Er kritisiert die Abhängigkeit von autoritären Staaten und moniert, dass Deutschland und der Westen überrascht waren von den Entwicklungen. Er fordert „eine Resilienzstrategie“, die „auf der Stärke von Demokratien aufbaut“. Die Stichworte dazu: Offenheit in der Kommunikation und Vertrauen. Zudem müsse sich Deutschland außenpolitisch stärker engagieren. Ohne dieses Engagement werde es kein starkes Europa und keinen starken Westen geben. Röttgen betont auch, dass das seinen Preis hat. Frieden und Freiheit seien nicht mehr selbstverständlich „und gleichsam kostenlos garantiert.“ Beim KuK-Forum mit Norbert Röttgen geht es an diesem Abend unter anderem um zentrale Fragen der Zeit, vielleicht auch darum, warum so lange so wenig passiert ist und was es kostet, diese Hilflosigkeit zu überwinden. . Tickets für die Veranstaltung sind online unter der Adresse www-kuk-Verein.de zu haben.