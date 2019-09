Premiere in der Villa: Ausschuss bestaunt Millionenprojekt

+ © Schliek Führung: Friedrich Rothaar (2. von rechts) erläutert den Ausschussmitgliedern die Besonderheiten des Wintergartens der Villa im Park. © Schliek

Meinerzhagen – Gut aufgehoben an einem besonderen Ort: So fühlten sich die Mitglieder des Ausschusses für Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege am späten Donnerstagnachmittag in Meinerzhagens "Schmuckkästchen".