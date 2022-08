„Keine Gefahrenstelle“: Behörde lehnt Tempolimit ab

+ © Feuerwehr Meinerzhagen Im vergangenen Jahr kam es im Kreuzungsbereich der L539 zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut Verkehrsexperten ist hier aber keine Unfallhäufungsstelle. © Feuerwehr Meinerzhagen

Die Themen, mit denen sich die Mitglieder des Bau- und Vergabeausschusses am vergangenen Donnerstag beschäftigten, waren nicht neu. Aber sie hatten durchaus Konfliktpotenzial.

Meinerzhagen - So ging es um einen Legehennenstall, den ein Antragsteller in der Nähe von Rinkscheid für 14 900 Tiere errichten möchte. Sein erster Antrag war abgewiesen worden. Zwar ist der Bau planungsrechtlich auch in diesem Außengebiet zulässig, doch die Erschließung der Örtlichkeit wurde als nicht gesichert betrachtet.

Jetzt habe sich der Antragsteller in Rücksprache mit der Stadt verpflichtet, die verkehrliche Erschließung und Unterhaltung sicher zu stellen. Geprüft werden müsse nur noch die Trinkwasserversorgung. Werde nachgewiesen, dass sie sichergestellt werden können, stehe dem Vorhaben nichts mehr im Wege.



Nicht alle Ausschussmitglieder waren hiervon allerdings erzeugt. So zum Beispiel Ingolf Becker (Grüne), der jede Menge Kot befürchtete. Dieser werde durch eine Fremdfirma abtransportiert, hieß es.

„Wo fahren denn die Lkw, die den Hof erreichen wollen?“, wollte Rolf Puschkarsky wissen. „Ich bin nicht überzeugt, dass das gut ist“, sagte er: „Die Rinkscheider werden nicht begeistert sein, wenn der Verkehr durch den Ort rollt.“ Reiner Schmidt wandte hingegen ein, dass so eine ortsnahe Versorgung geschaffen werde ohne lange Transportwege. Dem Antrag wurde schließlich bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung stattgegeben.

(Un-)Gefährliche Kreuzung in Valbert

Zu viel Lärm und zu viele Autos, die zu schnell fahren – so gestalte sich die Verkehrssituation auf der L539. Insbesondere ging es Valberter Anwohnern um den „Eiskanal“ und die Kreuzung Richtung Valbert Ortsmitte, beziehungsweise Wilkenberg. Durch die notwendig gewordene Abholzung der Bäume habe der Lärm zugenommen, stellte Ortsvorsteher Hans Gerd Turck die Ansicht einiger Bürger dar, die das Anliegen an ihn herangetragen hatten.



Zudem sei die hier erlaubte Geschwindigkeit vor allem im Hinblick auf den Kreuzungsbereich zu hoch. Bereits im vergangenen Jahr habe man sich mit „großem Aufgebot“, auch mit Bürgermeister Jan Nesselrath, ein Bild vor Ort gemacht. Vertreter der Straßenverkehrsbehörde seien ebenso wie die Polizei dabei gewesen. Eine Messung habe jedoch ergeben, dass der Lärm innerhalb der erlaubten Norm liegt. Bis 70 Dezibel seien erlaubt, nachts seien es 60 Dezibel. Ein Anspruch auf Maßnahmen zur Lärmschutzminderung bestehe daher nicht.



Auch eine Reduzierung der Geschwindigkeit habe keinen großen Effekt auf die Entwicklung des Lärms. Würde sie auf 70 km/h begrenzt, würden lediglich 3,6 Dezibel eingespart. Sie sei auch nicht erforderlich, da sich nach Ansicht der Experten in diesem Bereich keine signifikante Unfallhäufungsstelle befinde. Dass Fehlverhalten einiger weniger könne durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf die gewünschten 70 statt 100 km/h nicht abgestellt werden, so die Auffassung.



Dass sowohl vor als auch hinter dem besagten Streckenstück Tempo 70 gilt, spiele dabei keine Rolle. Diese Entscheidungen seien früher „aus dem Bauch heraus“ getroffen worden, sagte Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck, der aber auch von einer kontroversen Diskussion berichtete. Auch nach seiner Auffassung könne es im Kreuzungsbereich schnell brenzlig werden, sagte Tischbiereck.



Müll am Stadion: RSV in der Pflicht?

Die Situation im Bereich Stadion Oststraße/Parkplatz sprach Ingolf Becker an. Zum einen monierte er den Müll, der sich im Bereich der Außenanlagen des Stadions befinde und der in die Vorgärten geweht werde. Es sei immer von einem Aushängeschild die Rede, merkte er an. Die Außenanlagen gäben aber oft ein anderes Bild ab.

Jürgen Tischbiereck sah hier auch den RSV Meinerzhagen in der Pflicht. „Der müsste sich doch eigentlich gestört fühlen.“ Mit der örtlichen Fast-Food-Kette – die meisten Müll-Hinterlassenschaften stammen laut Becker von ihr – müsse noch einmal über die bestehende Vereinbarung gesprochen werden, laut der sie sich an der Beseitigung beteiligen müsse.



Ingolf Becker berichtete darüber hinaus, dass ein sich am Parkplatz befindliches Häuschen häufig als Toilette zweckentfremdet werde. Es werde nicht mehr genutzt: „Kann man das nicht abreißen?“, fragte er. Zudem sei es wünschenswert, wenn auf dem Parkplatz selbst Markierungen angebracht würden, damit eindeutig sei, wie geparkt werden müsse. Kürzlich habe wegen der Parksituation auch ein Rettungswagen Probleme bei der Durchfahrt gehabt.