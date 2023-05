Baden in der Listertalsperre ist bedenkenlos möglich

Von: Kerstin Zacharias

Teilen

Bedenkenloses Baden: Auch für dieses Jahr weist die Listertalsperre eine ausgezeichnete Wasserqualität aus. © Lorencic

Zwar war das Wetter am Wochenende bereits vielversprechend, dennoch sorgt der Gedanke an ein Baden im Freien derzeit noch für Gänsehaut. Fest steht jedoch: Dem bedenkenlosen Baden in der Listertalsperre steht grundsätzlich nichts im Wege.

Meinerzhagen – Erneut wurde dem Gewässer vom Umweltministerium NRW eine „ausgezeichnete Badewasserqualität“ bescheinigt – und damit eine blaue Plakette vergeben. Wie schon in den Vorjahren wurde das Wasser an der DLRG-Station, am Campingplatz in Windebruch, in Rengerberg sowie in Kalberschnacke gemessen.

Wie es in dem Bericht heißt, sei das Wasser an der Badestelle „DLRG“ – nur dort ist das Baden übrigens erlaubt – zahlreichen anthropogenen Einflüssen ausgesetzt, also jene, die durch Menschen verursacht werden. Diese wirkten sich jedoch aufgrund der Größe des Gewässers und der intakten biologischen Selbstreinigungsfähigkeit kaum auf die Wasserqualität aus.

Lediglich kurzzeitig Trübungen und erhöhte Keimzahlen möglich

„Durch Abschwemmungen vom Ufer nach starken Niederschlägen oder aufgewühltem Schlamm bei starkem Besucherandrang kann es jedoch kurzzeitig zu Trübungen und erhöhten Keimzahlen kommen“, lautet das Fazit der Verantwortlichen zu den relevanten Belastungen für das Badegewässer.

Wie aus dem Bericht des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr hervorgeht, weisen die Badegewässer in NRW überwiegend eine sehr gute Wasserqualität auf. Derzeit gebe es 85 ausgewiesene EU-Badegewässer mit 111 Badestellen, an denen während der Badesaison regelmäßig Untersuchungen der Wasserqualität stattfänden. „Die Qualität eines Badegewässers wird anhand von Messwerten aus den zurückliegenden vier Jahren beurteilt“, heißt es darin weiter. 102 Badestellen wiesen eine ausgezeichnete Wasserqualität aus, vier Stellen eine gute Qualität. An einer Badestelle wurde die Qualität aufgrund einer einmalig auffälligen Probe mit „ausreichend“ bewertet.

Abschließend wird empfohlen, an den ausgezeichneten und gut bewerteten Badestellen schwimmen zu gehen, da bei anderen Stellen keine regelmäßige Begutachtung der hygienischen Wasserqualität durch die Gesundheitsämter erfolgt.