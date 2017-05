Heimische Badegewässer sind spitze

+ Im guten Zustand ist auch die Listertalsperre. Dort kann man unbedenklich schwimmen gehen, denn die Lister wurde ebenso wie die anderen heimischen Badegewässer mit „ausgezeichnet“ in Sachen Wasserqualität bewertet. - Archivfoto: Wirth

Meinerzhagen - Dem Wasserspaß an den heimischen Talsperren steht nichts im Weg: Das nordrhein-westfälische Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz teilt mit, dass die NRW-Badegewässer weiterhin über eine gute bis ausgezeichnete Wasserqualität verfügten. Die Seen im heimischen Bereich, also Agger-, Bigge, Brucher-, Lingese und Listertalsperre sind ausnahmslos mit dem Prädikat „Ausgezeichnet“ bewertet worden. Einzig für die Badestelle Schnüttgenhof an der Bigge liegen noch keine Untersuchungsergebnisse vor.