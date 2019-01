Ausgespuckte Kaugummis sind ein großes Ärgernis in Meinerzhagen

Auch die Meinerzhagener geben Gummi

Meinerzhagen - In Singapur ist Kaugummi verboten, in Meinerzhagen nicht. Der Unterschied lässt sich eindeutig feststelle: Während Urlauber von blitzblanken Straßen in dem asiatischen Stadtstaat berichten, kleben in Meinerzhagen die Reste der durchgekauten Masse selbst auf dem neuen Otto-Fuchs-Platz.