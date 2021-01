Weihnachtsbäume werden von Lobbe abgeholt

Noch schmücken sie die meisten Wohnzimmer und verbreiten weihnachtliche Stimmung – doch wenn die grüne Pracht zu rieseln beginnt – spätestens dann heißt es wieder: „Wohin mit dem Weihnachtsbaum?“

Meinerzhagen – Nachdem im vergangenen Jahr die Abholung der Weihnachtsbäume unter dem Motto „Mein Weihnachtsbaum für Meinerzhagen“ für einen gemeinnützigen Zweck erfolgte, übernimmt in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen (Corona-Pandemie) die Firma Lobbe die Abholung und Entsorgung der Weihnachtsbäume. Das geht aus einer Presseinformation der Stadt Meinerzhagen hervor.

Abholung am 14. Januar

Am Donnerstag, 14. Januar, ist es soweit: Bereits ab dem frühen Morgen fährt das Entsorgungsunternehmen mit mehreren Fahrzeugen die Straßen im gesamten Stadtgebiet ab und sammelt die Bäume ein. Deshalb gelte für die Bürger: Die Bäume am besten bereits am Vorabend abgeschmückt am Straßenrand platzieren.